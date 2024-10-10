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В Севастополе отменили повторную воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2024
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11:55 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/sevastopol-1977357196.html
В Севастополе отменили повторную воздушную тревогу
В Севастополе отменили повторную воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2024
В Севастополе отменили повторную воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене повторной воздушной тревоги в городе, она длилась 5 минут. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:55
2024-10-10T11:55
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене повторной воздушной тревоги в городе, она длилась 5 минут. Воздушная тревога была объявлена в 11.36 по мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955873706.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили повторную воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев объявил об отмене повторной воздушной тревоги

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене повторной воздушной тревоги в городе, она длилась 5 минут.
Воздушная тревога была объявлена в 11.36 по мск.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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