https://ria.ru/20241010/sevastopol-1977357196.html

В Севастополе отменили повторную воздушную тревогу

В Севастополе отменили повторную воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2024

В Севастополе отменили повторную воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене повторной воздушной тревоги в городе, она длилась 5 минут. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:55

2024-10-10T11:55

2024-10-10T11:55

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене повторной воздушной тревоги в городе, она длилась 5 минут. Воздушная тревога была объявлена в 11.36 по мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955873706.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, михаил развожаев, безопасность