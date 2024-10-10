https://ria.ru/20241010/rossiya-1977473950.html
Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную помощь
Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную помощь - РИА Новости, 10.10.2024
Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную помощь
Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную и продовольственную помощь как на двухсторонней основе, так и по линии ООН, сообщило правительство РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:42
2024-10-10T19:42
2024-10-10T19:42
россия
александр новак
оон
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную и продовольственную помощь как на двухсторонней основе, так и по линии ООН, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с премьер-министром Буркина-Фасо Аполлинером Йоахимом Кьелемом де Тамбелой. Они обсудили ряд вопросов торгово-экономического сотрудничества. "Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную и продовольственную помощь как на двухсторонней основе, так и по линии ООН. Речь идет о поставках зерна, а также медикаментов и оборудования для помощи при эпидемиях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html
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россия, александр новак, оон, буркина-фасо
Россия, Александр Новак, ООН, Буркина-Фасо
Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную помощь
Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную и продовольственную помощь