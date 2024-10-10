https://ria.ru/20241010/rossiya-1977473950.html

Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную помощь

Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную помощь - РИА Новости, 10.10.2024

Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную помощь

Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную и продовольственную помощь как на двухсторонней основе, так и по линии ООН, сообщило правительство РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:42

2024-10-10T19:42

2024-10-10T19:42

россия

александр новак

оон

буркина-фасо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963946405_0:145:3318:2011_1920x0_80_0_0_3cbad8069b8272109f2e240b5796cd76.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную и продовольственную помощь как на двухсторонней основе, так и по линии ООН, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с премьер-министром Буркина-Фасо Аполлинером Йоахимом Кьелемом де Тамбелой. Они обсудили ряд вопросов торгово-экономического сотрудничества. "Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную и продовольственную помощь как на двухсторонней основе, так и по линии ООН. Речь идет о поставках зерна, а также медикаментов и оборудования для помощи при эпидемиях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html

россия

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр новак, оон, буркина-фасо