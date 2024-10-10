Рейтинг@Mail.ru
Песков напомнил, как Россия и США помогали друг другу во время пандемии - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/rossija-1977368546.html
Песков напомнил, как Россия и США помогали друг другу во время пандемии
Песков напомнил, как Россия и США помогали друг другу во время пандемии - РИА Новости, 10.10.2024
Песков напомнил, как Россия и США помогали друг другу во время пандемии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в начале пандемии направляла США аппараты ИВЛ, а американцы в свою очередь присылали в РФ... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:37
2024-10-10T12:37
россия
сша
америка
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в начале пандемии направляла США аппараты ИВЛ, а американцы в свою очередь присылали в РФ тестовые системы на ковид. "Когда начиналась пандемия, во всех странах была очень сложная ситуация. Миллионы людей заболевали ковидом. Первые тестовые системы работали плохо. Их меткость была очень низкая. Не хватало различного медицинского оборудования, и все страны пытались обмениваться какими-то партиями помощи друг с другом. Тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ, а американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. И так делали многие страны", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241010/peskov-1977367520.html
россия
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, америка, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Америка, Дмитрий Песков, В мире
Песков напомнил, как Россия и США помогали друг другу во время пандемии

Песков: Россия в начале пандемии посылала США аппараты ИВЛ и получала тесты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в начале пандемии направляла США аппараты ИВЛ, а американцы в свою очередь присылали в РФ тестовые системы на ковид.
"Когда начиналась пандемия, во всех странах была очень сложная ситуация. Миллионы людей заболевали ковидом. Первые тестовые системы работали плохо. Их меткость была очень низкая. Не хватало различного медицинского оборудования, и все страны пытались обмениваться какими-то партиями помощи друг с другом. Тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ, а американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. И так делали многие страны", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях
Вчера, 12:32
 
РоссияСШААмерикаДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала