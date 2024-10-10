https://ria.ru/20241010/rossija-1977368546.html

Песков напомнил, как Россия и США помогали друг другу во время пандемии

Песков напомнил, как Россия и США помогали друг другу во время пандемии - РИА Новости, 10.10.2024

Песков напомнил, как Россия и США помогали друг другу во время пандемии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в начале пандемии направляла США аппараты ИВЛ, а американцы в свою очередь присылали в РФ... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:37

2024-10-10T12:37

2024-10-10T12:37

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в начале пандемии направляла США аппараты ИВЛ, а американцы в свою очередь присылали в РФ тестовые системы на ковид. "Когда начиналась пандемия, во всех странах была очень сложная ситуация. Миллионы людей заболевали ковидом. Первые тестовые системы работали плохо. Их меткость была очень низкая. Не хватало различного медицинского оборудования, и все страны пытались обмениваться какими-то партиями помощи друг с другом. Тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ, а американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. И так делали многие страны", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241010/peskov-1977367520.html

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Дарья Буймова

россия, сша, америка, дмитрий песков, в мире