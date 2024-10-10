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Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных сайтов - РИА Новости, 10.10.2024
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19:09 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/roskomnadzor-1977468852.html
Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных сайтов
Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных сайтов - РИА Новости, 10.10.2024
Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных сайтов
Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных ресурсов на территории РФ: сервис isitblockedinrussia.com не предоставляет достоверную... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:09
2024-10-10T19:09
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных ресурсов на территории РФ: сервис isitblockedinrussia.com не предоставляет достоверную информацию о доступности интернет-ресурсов, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "В связи с появлением информации о доступности ресурсов со ссылкой на данные сервиса isitblockedinrussia.com специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования предупреждают, что сервис не предоставляет достоверную информацию о доступности интернет-ресурсов", - говорится в сообщении. Там напомнили, что работа сервиса основана на проверке данных только в Едином реестре запрещенной к распространению информации. Как отмечает ведомство, доступ к запрещенным интернет-сервисам также может ограничиваться в рамках оперативного централизованного реагирования на угрозы.
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных сайтов

Роскомнадзор предупредил о поддельных сервисах проверки заблокированных ресурсов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных ресурсов на территории РФ: сервис isitblockedinrussia.com не предоставляет достоверную информацию о доступности интернет-ресурсов, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"В связи с появлением информации о доступности ресурсов со ссылкой на данные сервиса isitblockedinrussia.com специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования предупреждают, что сервис не предоставляет достоверную информацию о доступности интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что работа сервиса основана на проверке данных только в Едином реестре запрещенной к распространению информации.
Как отмечает ведомство, доступ к запрещенным интернет-сервисам также может ограничиваться в рамках оперативного централизованного реагирования на угрозы.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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