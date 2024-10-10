https://ria.ru/20241010/roskomnadzor-1977468852.html

Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных сайтов

Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных сайтов - РИА Новости, 10.10.2024

Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных сайтов

Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных ресурсов на территории РФ: сервис isitblockedinrussia.com не предоставляет достоверную... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:09

2024-10-10T19:09

2024-10-10T19:09

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор уведомил о поддельных сервисах проверки заблокированных ресурсов на территории РФ: сервис isitblockedinrussia.com не предоставляет достоверную информацию о доступности интернет-ресурсов, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "В связи с появлением информации о доступности ресурсов со ссылкой на данные сервиса isitblockedinrussia.com специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования предупреждают, что сервис не предоставляет достоверную информацию о доступности интернет-ресурсов", - говорится в сообщении. Там напомнили, что работа сервиса основана на проверке данных только в Едином реестре запрещенной к распространению информации. Как отмечает ведомство, доступ к запрещенным интернет-сервисам также может ограничиваться в рамках оперативного централизованного реагирования на угрозы.

https://ria.ru/20240930/roskomnadzor-1975509884.html

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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)