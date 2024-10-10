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Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 10.10.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T00:58
2024-10-10T00:58
2024-10-10T00:58
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью, разрушений нет