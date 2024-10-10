https://ria.ru/20241010/putin-1977361188.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 10.10.2024

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:08

2024-10-10T12:08

2024-10-10T12:08

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

снг

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент сегодня работает в Кремле. Кроме того, у Путина запланировано несколько закрытых встреч. "В середине дня мы ожидаем, он проведет совещание с постоянными членами Совбеза. По теме он обозначил... обмен мнениями по контактам на высшем уровне с главами государств СНГ", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241007/putin-1976736214.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, снг