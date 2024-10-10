https://ria.ru/20241010/putin-1977361188.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 10.10.2024
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:08
2024-10-10T12:08
2024-10-10T12:08
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977294160_0:7:3006:1697_1920x0_80_0_0_3441b52472f7d0275750b8aae96bb04b.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент сегодня работает в Кремле. Кроме того, у Путина запланировано несколько закрытых встреч. "В середине дня мы ожидаем, он проведет совещание с постоянными членами Совбеза. По теме он обозначил... обмен мнениями по контактам на высшем уровне с главами государств СНГ", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241007/putin-1976736214.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977294160_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_d54bb16042e7f0c7ed5888133cb2d8cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, снг
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, СНГ
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совбеза