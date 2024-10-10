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Путин планирует вылететь в Ашхабад для участия в форуме
Путин планирует вылететь в Ашхабад для участия в форуме - РИА Новости, 10.10.2024
Путин планирует вылететь в Ашхабад для участия в форуме
Президент России Владимир Путин в четверг вечером планирует вылететь в столицу Туркменистана, где примет участие в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций -... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:07
2024-10-10T12:07
2024-10-10T12:07
политика
россия
ашхабад
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг вечером планирует вылететь в столицу Туркменистана, где примет участие в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня уже в конце суток планирует вылететь в Ашхабад с рабочим визитом, он будет в Туркменистане работать завтра в пятницу, 11 октября. Мы уже сообщали, это будет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития". Достаточно представительный форум, завтра Путин готовится к работе там", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241010/lavrov-1977358611.html
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политика, россия, ашхабад, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Ашхабад, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин планирует вылететь в Ашхабад для участия в форуме
Песков: Путин в четверг вылетит в Ашхабад, где примет участие в форуме
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг вечером планирует вылететь в столицу Туркменистана, где примет участие в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня уже в конце суток планирует вылететь в Ашхабад с рабочим визитом, он будет в Туркменистане работать завтра в пятницу, 11 октября. Мы уже сообщали, это будет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития". Достаточно представительный форум, завтра Путин готовится к работе там", - сказал Песков журналистам.