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Генпрокуратура рассказала об IT-преступлениях против половой свободы детей - РИА Новости, 10.10.2024
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16:42 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/prestuplenie-1977435112.html
Генпрокуратура рассказала об IT-преступлениях против половой свободы детей
Генпрокуратура рассказала об IT-преступлениях против половой свободы детей - РИА Новости, 10.10.2024
Генпрокуратура рассказала об IT-преступлениях против половой свободы детей
В России все чаще выявляются киберпреступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность детей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:42
2024-10-10T16:42
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В России все чаще выявляются киберпреступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность детей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. В Генпрокуратуре под председательством Игоря Краснова состоялось координационное совещание по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации. "Все чаще выявляются ИКТ-преступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность детей (более 1 тысячи за 2023 и 8 месяцев 2024 года), изготовление порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетних (почти 4 тысячи за 2023 и 8 месяцев 2024 год)", - говорится в сообщении.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Генпрокуратура рассказала об IT-преступлениях против половой свободы детей

Генпрокуратура заявила о росте числа IT-преступлений в отношении детей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В России все чаще выявляются киберпреступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность детей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
В Генпрокуратуре под председательством Игоря Краснова состоялось координационное совещание по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации.
"Все чаще выявляются ИКТ-преступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность детей (более 1 тысячи за 2023 и 8 месяцев 2024 года), изготовление порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетних (почти 4 тысячи за 2023 и 8 месяцев 2024 год)", - говорится в сообщении.
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сотрудники МВД пресекли деятельность банды кибермошенников
8 августа, 11:53
 
РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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