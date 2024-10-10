https://ria.ru/20241010/prestuplenie-1977435112.html

Генпрокуратура рассказала об IT-преступлениях против половой свободы детей

Генпрокуратура рассказала об IT-преступлениях против половой свободы детей - РИА Новости, 10.10.2024

Генпрокуратура рассказала об IT-преступлениях против половой свободы детей

В России все чаще выявляются киберпреступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность детей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:42

2024-10-10T16:42

2024-10-10T16:42

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В России все чаще выявляются киберпреступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность детей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. В Генпрокуратуре под председательством Игоря Краснова состоялось координационное совещание по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации. "Все чаще выявляются ИКТ-преступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность детей (более 1 тысячи за 2023 и 8 месяцев 2024 года), изготовление порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетних (почти 4 тысячи за 2023 и 8 месяцев 2024 год)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240808/rossija-1964881768.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия