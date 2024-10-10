https://ria.ru/20241010/pozhar-1977461568.html

В Великом Новгороде при пожаре спасли женщину, троих детей, котов и собаку

В Великом Новгороде при пожаре спасли женщину, троих детей, котов и собаку - РИА Новости, 10.10.2024

В Великом Новгороде при пожаре спасли женщину, троих детей, котов и собаку

Женщину с тремя детьми, собаку, трех котов и черепаху спасли при пожаре в пятиэтажном доме в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:28

2024-10-10T18:28

2024-10-10T18:48

происшествия

россия

великий новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977460603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7a410120759bd4fe775f5c4b604655e.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Женщину с тремя детьми, собаку, трех котов и черепаху спасли при пожаре в пятиэтажном доме в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Инцидент произошел на улице Хутынской в квартире на четвертом этаже. Пламя бушевало в детской комнате. "Женщина и дети четырех, трех лет и годовалый малыш ждали помощи на балконе. <...> Сотрудники МЧС России вывели всех на свежий воздух в спасустройствах и передали врачам. Также из задымленного подъезда спасли собаку, трех котов и черепаху", — рассказали в ведомстве.В тушении пожара на десяти квадратных метрах участвовали 22 сотрудника и шесть единиц техники МЧС. Причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства.

https://ria.ru/20240531/kot-1949673850.html

россия

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение женщины с детьми при пожаре в Великом Новгороде Женщина с тремя детьми, собака, три кота и черепаха спасены при пожаре в Великом Новгороде, сообщили в МЧС. Пожар произошел в квартире на 4-м этаже, пламя бушевало в детской комнате. В тушении огня участвовали 22 спасателя и шесть единиц техники. 2024-10-10T18:28 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)