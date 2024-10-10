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В Великом Новгороде при пожаре спасли женщину, троих детей, котов и собаку - РИА Новости, 10.10.2024
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18:28 10.10.2024 (обновлено: 18:48 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977461568.html
В Великом Новгороде при пожаре спасли женщину, троих детей, котов и собаку
В Великом Новгороде при пожаре спасли женщину, троих детей, котов и собаку - РИА Новости, 10.10.2024
В Великом Новгороде при пожаре спасли женщину, троих детей, котов и собаку
Женщину с тремя детьми, собаку, трех котов и черепаху спасли при пожаре в пятиэтажном доме в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:28
2024-10-10T18:48
происшествия
россия
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Женщину с тремя детьми, собаку, трех котов и черепаху спасли при пожаре в пятиэтажном доме в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Инцидент произошел на улице Хутынской в квартире на четвертом этаже. Пламя бушевало в детской комнате. &quot;Женщина и дети четырех, трех лет и годовалый малыш ждали помощи на балконе. &lt;...&gt; Сотрудники МЧС России вывели всех на свежий воздух в спасустройствах и передали врачам. Также из задымленного подъезда спасли собаку, трех котов и черепаху&quot;, — рассказали в ведомстве.В тушении пожара на десяти квадратных метрах участвовали 22 сотрудника и шесть единиц техники МЧС. Причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства.
https://ria.ru/20240531/kot-1949673850.html
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Спасение женщины с детьми при пожаре в Великом Новгороде
Женщина с тремя детьми, собака, три кота и черепаха спасены при пожаре в Великом Новгороде, сообщили в МЧС. Пожар произошел в квартире на 4-м этаже, пламя бушевало в детской комнате. В тушении огня участвовали 22 спасателя и шесть единиц техники.
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происшествия, россия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Великом Новгороде при пожаре спасли женщину, троих детей, котов и собаку

В Великом Новгороде при пожаре спасли женщину с тремя детьми, собаку и 3 котов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Женщину с тремя детьми, собаку, трех котов и черепаху спасли при пожаре в пятиэтажном доме в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Инцидент произошел на улице Хутынской в квартире на четвертом этаже. Пламя бушевало в детской комнате.
«

"Женщина и дети четырех, трех лет и годовалый малыш ждали помощи на балконе. <...> Сотрудники МЧС России вывели всех на свежий воздух в спасустройствах и передали врачам. Также из задымленного подъезда спасли собаку, трех котов и черепаху", — рассказали в ведомстве.

В тушении пожара на десяти квадратных метрах участвовали 22 сотрудника и шесть единиц техники МЧС. Причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияВеликий НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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