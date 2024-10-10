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У дома на Большой Тульской в Москве, где произошел пожар, дежурит полиция - РИА Новости, 10.10.2024
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08:47 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977327885.html
У дома на Большой Тульской в Москве, где произошел пожар, дежурит полиция
У дома на Большой Тульской в Москве, где произошел пожар, дежурит полиция - РИА Новости, 10.10.2024
У дома на Большой Тульской в Москве, где произошел пожар, дежурит полиция
У дома на улице Большая Тульская в Москве, где произошел пожар, продолжают дежурить сотрудники полиции и МЧС России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:47
2024-10-10T08:47
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У дома на улице Большая Тульская в Москве, где произошел пожар, продолжают дежурить сотрудники полиции и МЧС России, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров. Спасатели нашли тела мужчины и женщины. У жилого дома на Большой Тульской продолжают оставаться автомобиль сотрудников МЧС, в также сотрудников полиции. Во дворе дома продолжают дежурить пожарные. Во дворе дома также чувствуется запах гари. Ранее СК РФ сообщил о том, что причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, где погибли два человека, предварительно, стала неисправность электрической проводки.
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977324678.html
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977321328.html
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Пожар в "доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве
Кадры пожара в "доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве. Причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы, сообщили в прокуратуре.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
У дома на Большой Тульской в Москве, где произошел пожар, дежурит полиция

У дома на Большой Тульской в Москве продолжают дежурить сотрудники полиции и МЧС

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У дома на улице Большая Тульская в Москве, где произошел пожар, продолжают дежурить сотрудники полиции и МЧС России, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров. Спасатели нашли тела мужчины и женщины.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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У жилого дома на Большой Тульской продолжают оставаться автомобиль сотрудников МЧС, в также сотрудников полиции. Во дворе дома продолжают дежурить пожарные.
Во дворе дома также чувствуется запах гари.
Ранее СК РФ сообщил о том, что причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, где погибли два человека, предварительно, стала неисправность электрической проводки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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