https://ria.ru/20241010/pozhar-1977324678.html
СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве
СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве - РИА Новости, 10.10.2024
СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве
Причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, где погибли два человека, предварительно, стала неисправность электрической проводки, сообщается в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:14
2024-10-10T08:14
2024-10-10T08:40
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, где погибли два человека, предварительно, стала неисправность электрической проводки, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров. Спасатели нашли тела мужчины и женщины."По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977321328.html
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Пожар в "доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве
Кадры пожара в "доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве. Причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы, сообщили в прокуратуре.
2024-10-10T08:14
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве
Пожар в доме на Большой Тульской в Москве мог произойти из-за электропроводки