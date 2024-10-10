https://ria.ru/20241010/pozhar-1977324678.html

СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве

СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве - РИА Новости, 10.10.2024

СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве

Причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, где погибли два человека, предварительно, стала неисправность электрической проводки, сообщается в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:14

2024-10-10T08:14

2024-10-10T08:40

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, где погибли два человека, предварительно, стала неисправность электрической проводки, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров. Спасатели нашли тела мужчины и женщины."По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241010/pozhar-1977321328.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в "доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве Кадры пожара в "доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве. Причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы, сообщили в прокуратуре. 2024-10-10T08:14 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)