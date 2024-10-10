Рейтинг@Mail.ru
СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 10.10.2024 (обновлено: 08:40 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977324678.html
СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве
СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве - РИА Новости, 10.10.2024
СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве
Причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, где погибли два человека, предварительно, стала неисправность электрической проводки, сообщается в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:14
2024-10-10T08:40
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977326857_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cd993181c4a3cb2bcbcfb3b31874327.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, где погибли два человека, предварительно, стала неисправность электрической проводки, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров. Спасатели нашли тела мужчины и женщины."По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977321328.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в "доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве
Кадры пожара в "доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве. Причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы, сообщили в прокуратуре.
2024-10-10T08:14
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977326857_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e0f92d2e32d547ef77f5bf1f1ca97c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал возможную причину пожара в доме на Большой Тульской в Москве

Пожар в доме на Большой Тульской в Москве мог произойти из-за электропроводки

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, где погибли два человека, предварительно, стала неисправность электрической проводки, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров. Спасатели нашли тела мужчины и женщины.
"По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Красноярском крае при пожаре погиб пятилетний ребенок
06:47
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала