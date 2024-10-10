https://ria.ru/20241010/pozhar-1977322313.html
При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека
При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2024
При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:24
2024-10-10T07:24
2024-10-10T07:46
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров."На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины", — говорится в сообщении.Позже в столичной прокуратуре добавили, что контролируют установление обстоятельств пожара, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
https://ria.ru/20241009/pozhar-1977256890.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека
МЧС: при пожаре на Большой Тульской в Москве погибли два человека
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров.
"На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины", — говорится в сообщении.
Позже в столичной прокуратуре добавили, что контролируют установление обстоятельств пожара, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.