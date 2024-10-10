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При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2024
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07:24 10.10.2024 (обновлено: 07:46 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977322313.html
При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека
При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2024
При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:24
2024-10-10T07:46
происшествия
москва
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россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров."На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины", — говорится в сообщении.Позже в столичной прокуратуре добавили, что контролируют установление обстоятельств пожара, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека

МЧС: при пожаре на Большой Тульской в Москве погибли два человека

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров.
"На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины", — говорится в сообщении.
Позже в столичной прокуратуре добавили, что контролируют установление обстоятельств пожара, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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