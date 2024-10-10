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При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека

При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2024

При пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T07:24

2024-10-10T07:24

2024-10-10T07:46

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москва

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров."На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины", — говорится в сообщении.Позже в столичной прокуратуре добавили, что контролируют установление обстоятельств пожара, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20241009/pozhar-1977256890.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия