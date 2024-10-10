https://ria.ru/20241010/pozhar-1977321328.html

В Красноярском крае при пожаре погиб пятилетний ребенок

В Красноярском крае при пожаре погиб пятилетний ребенок - РИА Новости, 10.10.2024

В Красноярском крае при пожаре погиб пятилетний ребенок

Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, огонь возник, предварительно, от детской шалости самого погибшего, сообщает ГСУ СК... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T06:47

2024-10-10T06:47

2024-10-10T06:47

происшествия

красноярский край

россия

курагинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, огонь возник, предварительно, от детской шалости самого погибшего, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным СК, мальчик проживал с родителями в многодетной семье в селе Черемшанка. Девятого октября в обед все дети гуляли на улице во дворе частного дома, отец занимался домашним хозяйством, а мать была в отъезде. В какой-то момент пятилетний мальчик один зашел в дом. Вероятно, из-за детской шалости, на втором этаже в доме возник пожар. Испугавшись огня, ребенок затаился в комнате, не смог самостоятельно спуститься по лестнице и выйти из дома. Через некоторое время его нашел старший брат. Ребенка доставили в больницу, но медики не сумели его спасти. Пожар был потушен самостоятельно, отмечают в СК. "В настоящее время следователями устанавливается причина возгорания и иные обстоятельства трагедии. Назначены необходимые судебные экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело…по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. Как уточнили журналистам в пресс-службе СК, у ребенка были сильно обожжены руки и лицо, вероятно, он поджег что-то на кровати. Всего в семье 8 детей вместе с погибшим.

https://ria.ru/20241009/pozhar-1977090476.html

красноярский край

россия

курагинский район

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происшествия, красноярский край, россия, курагинский район, следственный комитет россии (ск рф)