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В Красноярском крае при пожаре погиб пятилетний ребенок - РИА Новости, 10.10.2024
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06:47 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977321328.html
В Красноярском крае при пожаре погиб пятилетний ребенок
В Красноярском крае при пожаре погиб пятилетний ребенок - РИА Новости, 10.10.2024
В Красноярском крае при пожаре погиб пятилетний ребенок
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, огонь возник, предварительно, от детской шалости самого погибшего, сообщает ГСУ СК... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T06:47
2024-10-10T06:47
происшествия
красноярский край
россия
курагинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, огонь возник, предварительно, от детской шалости самого погибшего, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным СК, мальчик проживал с родителями в многодетной семье в селе Черемшанка. Девятого октября в обед все дети гуляли на улице во дворе частного дома, отец занимался домашним хозяйством, а мать была в отъезде. В какой-то момент пятилетний мальчик один зашел в дом. Вероятно, из-за детской шалости, на втором этаже в доме возник пожар. Испугавшись огня, ребенок затаился в комнате, не смог самостоятельно спуститься по лестнице и выйти из дома. Через некоторое время его нашел старший брат. Ребенка доставили в больницу, но медики не сумели его спасти. Пожар был потушен самостоятельно, отмечают в СК. "В настоящее время следователями устанавливается причина возгорания и иные обстоятельства трагедии. Назначены необходимые судебные экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело…по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. Как уточнили журналистам в пресс-службе СК, у ребенка были сильно обожжены руки и лицо, вероятно, он поджег что-то на кровати. Всего в семье 8 детей вместе с погибшим.
https://ria.ru/20241009/pozhar-1977090476.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, россия, курагинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Курагинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае при пожаре погиб пятилетний ребенок

СК: в Красноярском крае пятилетний ребенок погиб при пожаре, который устроил сам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, огонь возник, предварительно, от детской шалости самого погибшего, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным СК, мальчик проживал с родителями в многодетной семье в селе Черемшанка. Девятого октября в обед все дети гуляли на улице во дворе частного дома, отец занимался домашним хозяйством, а мать была в отъезде. В какой-то момент пятилетний мальчик один зашел в дом. Вероятно, из-за детской шалости, на втором этаже в доме возник пожар. Испугавшись огня, ребенок затаился в комнате, не смог самостоятельно спуститься по лестнице и выйти из дома. Через некоторое время его нашел старший брат. Ребенка доставили в больницу, но медики не сумели его спасти. Пожар был потушен самостоятельно, отмечают в СК.
"В настоящее время следователями устанавливается причина возгорания и иные обстоятельства трагедии. Назначены необходимые судебные экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело…по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в пресс-службе СК, у ребенка были сильно обожжены руки и лицо, вероятно, он поджег что-то на кровати. Всего в семье 8 детей вместе с погибшим.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияКурагинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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