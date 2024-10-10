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Площадь пожара на Большой Тульской в Москве составляет 40 "квадратов"
Площадь пожара на Большой Тульской в Москве составляет 40 "квадратов" - РИА Новости, 10.10.2024
Площадь пожара на Большой Тульской в Москве составляет 40 "квадратов"
Площадь пожара в квартире в жилом доме на Большой Тульской в Москве составляет 40 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:51
2024-10-10T05:51
2024-10-10T06:07
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Площадь пожара в квартире в жилом доме на Большой Тульской в Москве составляет 40 квадратных метров, сообщает МЧС России. "Площадь пожара в Москве - 40 квадратных метров. На месте работают 47 специалистов и 15 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире в жилом доме на Большой Тульской улице, подробности не приводились.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на Большой Тульской в Москве составляет 40 "квадратов"
МЧС: на пожаре в квартире на Большой Тульской в Москве работают 47 пожарных