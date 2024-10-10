https://ria.ru/20241010/pozhar-1977319111.html

Площадь пожара на Большой Тульской в Москве составляет 40 "квадратов"

Площадь пожара на Большой Тульской в Москве составляет 40 "квадратов" - РИА Новости, 10.10.2024

Площадь пожара на Большой Тульской в Москве составляет 40 "квадратов"

Площадь пожара в квартире в жилом доме на Большой Тульской в Москве составляет 40 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:51

2024-10-10T05:51

2024-10-10T06:07

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Площадь пожара в квартире в жилом доме на Большой Тульской в Москве составляет 40 квадратных метров, сообщает МЧС России. "Площадь пожара в Москве - 40 квадратных метров. На месте работают 47 специалистов и 15 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире в жилом доме на Большой Тульской улице, подробности не приводились.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)