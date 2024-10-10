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В Москве возник пожар в жилом доме на Большой Тульской
В Москве возник пожар в жилом доме на Большой Тульской - РИА Новости, 10.10.2024
В Москве возник пожар в жилом доме на Большой Тульской
Спасатели тушат жилой дом на Большой Тульской улице в Москве, горит квартира на шестом этаже, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:21
2024-10-10T05:21
2024-10-10T06:08
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Спасатели тушат жилой дом на Большой Тульской улице в Москве, горит квартира на шестом этаже, сообщает МЧС России. "На Большой Тульской улице горит квартира на 6 этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве возник пожар в жилом доме на Большой Тульской
МЧС: в Москве горит квартира на шестом этаже жилого дома на Большой Тульской