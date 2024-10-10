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В Москве возник пожар в жилом доме на Большой Тульской

В Москве возник пожар в жилом доме на Большой Тульской - РИА Новости, 10.10.2024

В Москве возник пожар в жилом доме на Большой Тульской

Спасатели тушат жилой дом на Большой Тульской улице в Москве, горит квартира на шестом этаже, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:21

2024-10-10T05:21

2024-10-10T06:08

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Спасатели тушат жилой дом на Большой Тульской улице в Москве, горит квартира на шестом этаже, сообщает МЧС России. "На Большой Тульской улице горит квартира на 6 этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)