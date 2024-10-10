https://ria.ru/20241010/politolog-1977461770.html

Политолог рассказал о возможном ответе Москвы на удары вглубь России

Политолог рассказал о возможном ответе Москвы на удары вглубь России - РИА Новости, 10.10.2024

Политолог рассказал о возможном ответе Москвы на удары вглубь России

Военный ответ Москвы в случае обстрелов российской территории дальнобойным ракетным вооружением западного производства может стать катастрофой для Украины,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:31

2024-10-10T18:31

2024-10-10T18:31

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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БАКУ, 10 окт – РИА Новости. Военный ответ Москвы в случае обстрелов российской территории дальнобойным ракетным вооружением западного производства может стать катастрофой для Украины, заявил РИА Новости почетный доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, российский политолог Олег Кузнецов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". "Если ВКС России разрушат всего пять распределительных энергоподстанций, обеспечивающих деятельность оставшихся на Украине АЭС – Ровенской, Хмельницкой, Чернобыльской и Южно-Украинской, - то они в аварийном режиме будут остановлены в течение 12 часов, а вновь могут быть запущены только через полгода. А если учесть тот общеизвестный факт, что атомная генерация электроэнергии обеспечивает этим ресурсом Украину на 80%, то легко можно понять, что Украину в это случае всю ближайшую зиму ждет тотальный блэкаут, то есть обесточивание, если говорить по-русски", - сказал он. По мнению эксперта, в дальнейшем Украину ждут деиндустриализация, демографический коллапс и десоциализация. "На перешедших под российскую юрисдикцию территориях бывшего юго-востока Украины и в Крыму сосредоточены более половины природного и промышленно-энергетического потенциала бывшей УССР. И по мере того, как российские войска будут продвигаться на запад, деиндустриализация Украины будет только усиливаться, а в условиях потенциального блэкаута реальный сектор экономики Украины вообще умрет", - отметил Кузнецов. Он также считает, что Украину ждет демографический коллапс. "Накануне конфликта с Россией численность населения Украины составляла 43 миллиона человек, сейчас, по различным данным, она снизилась до менее 20 миллионов. Десять миллионов стали гражданами России, девять – эмигрировали, остальные погибли в войне", - сказал эксперт. Также Украину ожидает сокращение численности городского населения, полагает Кузнецов. "Падение промышленности, а вся она сосредоточена в городах, сокращение числа рабочих мест неизбежно приведет к переходу населения на натуральное хозяйство и оттоку жителей городов в сельскую местность", - сказал эксперт. Он отметил, что если наступит блэкаут на Украине, то не будет ни тепла, ни воды, ни канализации, после чего города превратятся в каменные джунгли, эпицентры хаоса, произвола и анархии. По словам Кузнецова, последнее, что ожидает Украину, это – десоциализация. "Если по социально-экономическим причинам из городов уедут миллионы людей, то вся социальная структура украинского общества рухнет в одночасье, страна распадется на воюющие друг с другом регионы... Приблизительно такая перспектива в одном из своих вариантов может ждать Украину, если режим Зеленского вдруг все-таки захочет ударить вглубь России дальнобойным ракетным вооружением западного производства", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html

https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html

https://ria.ru/20240911/peskov-1972053959.html

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украина, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии