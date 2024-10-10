https://ria.ru/20241010/podrostki-1977441626.html

Более 17 тысяч подростков в Тверской области были трудоустроены в 2024 году

Более 17 тысяч подростков в Тверской области были трудоустроены в 2024 году - РИА Новости, 10.10.2024

Более 17 тысяч подростков в Тверской области были трудоустроены в 2024 году

В этом году первый трудовой опыт в Верхневолжье смогли получить более 17 тысяч подростков – это треть от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:03

2024-10-10T17:03

2024-10-10T17:03

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В этом году первый трудовой опыт в Верхневолжье смогли получить более 17 тысяч подростков – это треть от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в регионе, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Итоги организации трудовой занятости школьников и студентов колледжей Тверской области в летний период и задачи в этой сфере на 2025 год рассмотрены в четверг на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. "За прошедшие три года мы увеличили количество школьников и студентов колледжей, которые поработали на каникулах, более чем в два с половиной раза. Самое главное теперь - не снижать обороты. Дети, которые проходят этот процесс, набираются опыта для принятия дальнейших решений по выбору профессии. При внедрении нашей системы поддержки предприятий, трудоустраивающих подростков, число внебюджетных рабочих мест для них увеличилось в четыре раза. Это очень хороший показатель, надо продолжать эту работу, чтобы молодежь проходила практику в реальном секторе экономики", - приводятся в сообщении слова Рудени. По итогам летней трудовой кампании был организован опрос подростков: из 6367 человек, принявших в нем участие, 86% отметили, что собираются пойти на работу и в следующем году. Благодаря внедрению и развитию региональной системы поддержки предприятий, участвующих в программе трудоустройства подростков, с каждым годом работодателей, готовых трудоустраивать несовершеннолетних сотрудников, становится больше. В 2022 году их было 769, в 2023 – 1015, а в этом году – уже 1132. Наибольший рост количества трудоустроенных подростков зафиксирован в ключевых для экономики Тверской области отраслях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, энергетики и ЖКХ. Всего в 2024 году во внебюджетной сфере было занято 5625 юных жителей региона, что больше показателей предыдущего года на 762 человека, говорится в сообщении. Например, на предприятиях обрабатывающей промышленности в задачи работников входили работы по укладке и переносу материалов, сортировка, упаковка выпускаемой продукции, уборка территории и цехов, пошив и раскрой обуви, в секторе АПК – кормление и уход за животными, сортировка готовой продукции и урожая, посадка картофеля, прополка и полив урожая и так далее. В бюджетной сфере для получения первых трудовых навыков юноши и девушки выбирали сферы образования, здравоохранения, культуры. В частности, в школах ребята благоустраивали прилегающие территории, ремонтировали помещения, сортировали учебную литературу, были вожатыми в пришкольных лагерях. В медучреждениях убирали кабинеты и территории, заносили информацию в базы данных, занимались кадровым делопроизводством и подшивкой документов. Руденя подчеркнул особую роль занятости подростков в снижении количества несчастных случаев с участием несовершеннолетних в летний период и акцентировал, что данное направление также важно учитывать при оценке эффективности работы по трудоустройству подрастающего поколения в регионе. С этого года в Верхневолжье по поручению главы региона вводится поддержка муниципалитетов за достижение высоких результатов и качественную организацию временного трудоустройства подростков. Определено пять групп муниципальных образований в зависимости от численности жителей в возрасте от 14 до 18 лет. Эффективность работы будет оцениваться Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области по ряду критериев. Поддержку в размере одного миллиона рублей из областного бюджета получит каждый муниципалитет, занявший первое место в своей группе. Средства могут быть направлены на проведение профориентационных мероприятий, приобретение оборудования для организации профобучения, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241003/tver-1976189533.html

https://ria.ru/20241003/verkhnevolzhe-1976263118.html

https://ria.ru/20241002/proekty-1976005898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя