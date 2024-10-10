Рейтинг@Mail.ru
Подмосковный ЦУР "Бизнес" отработал более 9000 обращений предпринимателей - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
20:42 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/podmoskove-1977479888.html
Подмосковный ЦУР "Бизнес" отработал более 9000 обращений предпринимателей
Подмосковный ЦУР "Бизнес" отработал более 9000 обращений предпринимателей - РИА Новости, 10.10.2024
Подмосковный ЦУР "Бизнес" отработал более 9000 обращений предпринимателей
Более 9 тысяч обращений предпринимателей поступило в ЦУР "Бизнес" с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:42
2024-10-10T20:42
новости подмосковья
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7f2e672ff349d87568cb0165d25d23ab.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 9 тысяч обращений предпринимателей поступило в ЦУР "Бизнес" с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. "В систему ЦУР "Бизнес" за первые три квартала 2024 года поступило 9328 обращений. Все больше бизнесменов и начинающих предпринимателей пользуются этим инструментом для решения задач и получения поддержки. На данный момент мы уже решили 99% поступивших в этом году обращений", - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что по сравнению с прошлым годом фиксируется снижение количества сложных вопросов до 317. В отчетном периоде таких обращений стало на 22% меньше. Поступающие в ЦУР "Бизнес" обращения распределяются на три категории. Первая – это консультации, которые в большинстве случаев предоставляются сразу же. Доля таких обращений за первые три квартала 2024 года составила 88%. Вторая категория – это обращения для получения поддержки при решении задач, стоящих перед предпринимателями. Доля таких запросов в общем количестве обращений в ЦУР "Бизнес" составила 8%. Также третья категория – сложные запросы, которые требуют привлечения профильных специалистов, в том числе из разных министерств, ведомств и структур. На такие вопросы пришлось 4% обращений.
https://ria.ru/20240723/podmoskove-1961410974.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_45b62c11139a35ceecc4ee2add5a0c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)

Подмосковный ЦУР "Бизнес" отработал более 9000 обращений предпринимателей

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 9 тысяч обращений предпринимателей поступило в ЦУР "Бизнес" с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"В систему ЦУР "Бизнес" за первые три квартала 2024 года поступило 9328 обращений. Все больше бизнесменов и начинающих предпринимателей пользуются этим инструментом для решения задач и получения поддержки. На данный момент мы уже решили 99% поступивших в этом году обращений", - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что по сравнению с прошлым годом фиксируется снижение количества сложных вопросов до 317. В отчетном периоде таких обращений стало на 22% меньше.
Поступающие в ЦУР "Бизнес" обращения распределяются на три категории. Первая – это консультации, которые в большинстве случаев предоставляются сразу же. Доля таких обращений за первые три квартала 2024 года составила 88%. Вторая категория – это обращения для получения поддержки при решении задач, стоящих перед предпринимателями. Доля таких запросов в общем количестве обращений в ЦУР "Бизнес" составила 8%.
Также третья категория – сложные запросы, которые требуют привлечения профильных специалистов, в том числе из разных министерств, ведомств и структур. На такие вопросы пришлось 4% обращений.
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Более шести тысяч бизнес-обращений отработали в Подмосковье с начала года
23 июля, 11:29
 
Новости ПодмосковьяПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала