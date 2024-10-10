https://ria.ru/20241010/podmoskove-1977479888.html

Подмосковный ЦУР "Бизнес" отработал более 9000 обращений предпринимателей

Подмосковный ЦУР "Бизнес" отработал более 9000 обращений предпринимателей - РИА Новости, 10.10.2024

Подмосковный ЦУР "Бизнес" отработал более 9000 обращений предпринимателей

Более 9 тысяч обращений предпринимателей поступило в ЦУР "Бизнес" с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:42

2024-10-10T20:42

2024-10-10T20:42

новости подмосковья

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 9 тысяч обращений предпринимателей поступило в ЦУР "Бизнес" с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. "В систему ЦУР "Бизнес" за первые три квартала 2024 года поступило 9328 обращений. Все больше бизнесменов и начинающих предпринимателей пользуются этим инструментом для решения задач и получения поддержки. На данный момент мы уже решили 99% поступивших в этом году обращений", - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что по сравнению с прошлым годом фиксируется снижение количества сложных вопросов до 317. В отчетном периоде таких обращений стало на 22% меньше. Поступающие в ЦУР "Бизнес" обращения распределяются на три категории. Первая – это консультации, которые в большинстве случаев предоставляются сразу же. Доля таких обращений за первые три квартала 2024 года составила 88%. Вторая категория – это обращения для получения поддержки при решении задач, стоящих перед предпринимателями. Доля таких запросов в общем количестве обращений в ЦУР "Бизнес" составила 8%. Также третья категория – сложные запросы, которые требуют привлечения профильных специалистов, в том числе из разных министерств, ведомств и структур. На такие вопросы пришлось 4% обращений.

https://ria.ru/20240723/podmoskove-1961410974.html

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поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)