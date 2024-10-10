https://ria.ru/20241010/podmoskove-1977379911.html
Санавиация Подмосковья выполнила свыше 660 вылетов с начала года
Санавиация Подмосковья выполнила свыше 660 вылетов с начала года - РИА Новости, 10.10.2024
Санавиация Подмосковья выполнила свыше 660 вылетов с начала года
Более 660 вылетов совершили на вертолетах санитарной авиации в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:26
2024-10-10T13:26
2024-10-10T13:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
санавиация
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 660 вылетов совершили на вертолетах санитарной авиации в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в медучреждение для оказания помощи. Важно, что она зависит от дорожного трафика и расстояния. Всего с начала года санитарная авиация выполнила более 660 вылетов, транспортировав 646 пациентов, в том числе 432 ребенка", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Посадочные площадки оборудованы системой "ночной старт", которая позволяет вертолетам вылететь даже в темное время суток. Кроме того, в составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977256758.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, санавиация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, санавиация