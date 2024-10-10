Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье
© Фото : Правительство Московской областиЕще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, школы появились в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах, где родственники пациентов могут пройти обучение. В школах им объясняют правила ухода за больными.
"Порой, самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных — быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут, как создать дома комфортные условия для больного и обучат правильному уходу. Обучение бесплатное, и его проводят врачи паллиативной медицинской помощи и психологи. Сейчас мы запустили еще 7 новых школ паллиативного пациента", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Кроме того, в области уже работают 24 Школы паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях.