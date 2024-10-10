Рейтинг@Mail.ru
Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:00 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/podmoskove-1977358382.html
Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье
Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье - РИА Новости, 10.10.2024
Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье
Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:00
2024-10-10T12:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
клин
солнечногорск
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977357506_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1a78b36e6177b7cd880589739b559ba.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, школы появились в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах, где родственники пациентов могут пройти обучение. В школах им объясняют правила ухода за больными. "Порой, самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных — быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут, как создать дома комфортные условия для больного и обучат правильному уходу. Обучение бесплатное, и его проводят врачи паллиативной медицинской помощи и психологи. Сейчас мы запустили еще 7 новых школ паллиативного пациента", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Кроме того, в области уже работают 24 Школы паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях.
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977215131.html
московская область (подмосковье)
клин
солнечногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977357506_70:0:1030:720_1920x0_80_0_0_6b45c0810ee1159f2a6b82fc2da1bd81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), клин, солнечногорск, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Солнечногорск, Людмила Болатаева

Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской областиЕще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье
Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, школы появились в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах, где родственники пациентов могут пройти обучение. В школах им объясняют правила ухода за больными.
"Порой, самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных — быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут, как создать дома комфортные условия для больного и обучат правильному уходу. Обучение бесплатное, и его проводят врачи паллиативной медицинской помощи и психологи. Сейчас мы запустили еще 7 новых школ паллиативного пациента", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Кроме того, в области уже работают 24 Школы паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях.
В больницы Подмосковья поступило 102 единицы оборудования для реабилитации - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В больницы Подмосковья поступило 102 единицы оборудования для реабилитации
9 октября, 14:54
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинСолнечногорскЛюдмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала