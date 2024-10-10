https://ria.ru/20241010/podmoskove-1977358382.html

Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье

Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье - РИА Новости, 10.10.2024

Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье

Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:00

2024-10-10T12:00

2024-10-10T12:00

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Еще семь новых школ паллиативного пациента начали работать в Подмосковье под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, школы появились в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах, где родственники пациентов могут пройти обучение. В школах им объясняют правила ухода за больными. "Порой, самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных — быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут, как создать дома комфортные условия для больного и обучат правильному уходу. Обучение бесплатное, и его проводят врачи паллиативной медицинской помощи и психологи. Сейчас мы запустили еще 7 новых школ паллиативного пациента", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Кроме того, в области уже работают 24 Школы паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях.

https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977215131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), клин, солнечногорск, людмила болатаева