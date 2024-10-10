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Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.10.2024
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17:03 10.10.2024 (обновлено: 17:14 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/peskov-1977441480.html
Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле
Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.10.2024
Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:03
2024-10-10T17:14
израиль
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока нет", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240917/iran-1973285326.html
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израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле

Песков: Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Отношения Тегерана и Москвы будут постоянно развиваться, заявил Пезешкиан
17 сентября, 22:03
 
ИзраильИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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