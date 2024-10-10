https://ria.ru/20241010/peskov-1977441480.html
Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле
Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.10.2024
Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:03
2024-10-10T17:03
2024-10-10T17:14
израиль
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока нет", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240917/iran-1973285326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле
Песков: Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля