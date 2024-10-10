https://ria.ru/20241010/peskov-1977441480.html

Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле

Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.10.2024

Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:03

2024-10-10T17:03

2024-10-10T17:14

израиль

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока нет", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240917/iran-1973285326.html

израиль

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире