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Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре - РИА Новости, 10.10.2024
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02:55 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/pensiya-1977313001.html
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре - РИА Новости, 10.10.2024
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре
Пенсии работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при наработке определенного стажа, а также пенсионеров,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T02:55
2024-10-10T02:55
общество
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пенсии работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при наработке определенного стажа, а также пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в октябре, увеличатся с ноября, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. "Перерасчёт и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуемая выслуга сокращается на пять лет, если причиной прекращения трудовой деятельности стало состояние здоровья", - сказала Рыжих. По ее данным, надбавка к пенсии ждет также граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет. С 1 ноября они будут получать доплату за возраст, фиксированная выплата к их страховой пенсии вырастет вдвое. "В 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рублей. Таким образом, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачиваться 16269,76 рублей в месяц. Возможно и дополнительное увеличение этой суммы для жителей Крайнего Севера, в зависимости от значения районного коэффициента", - уточнила эксперт. Работающие пенсионеры, которые перестали трудиться в октябре, получат индексацию к пенсии, добавила Рыжих.
https://ria.ru/20241008/pensii-1976943776.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре

Эксперт Рыжих: пенсии работников в определенных сферах увеличат в ноябре

© iStock.com / Evgeniia OzerkinaПенсионер держит стопку денежных купюр
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пенсии работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при наработке определенного стажа, а также пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в октябре, увеличатся с ноября, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.
"Перерасчёт и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуемая выслуга сокращается на пять лет, если причиной прекращения трудовой деятельности стало состояние здоровья", - сказала Рыжих.
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По ее данным, надбавка к пенсии ждет также граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет. С 1 ноября они будут получать доплату за возраст, фиксированная выплата к их страховой пенсии вырастет вдвое.
"В 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рублей. Таким образом, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачиваться 16269,76 рублей в месяц. Возможно и дополнительное увеличение этой суммы для жителей Крайнего Севера, в зависимости от значения районного коэффициента", - уточнила эксперт.
Работающие пенсионеры, которые перестали трудиться в октябре, получат индексацию к пенсии, добавила Рыжих.
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