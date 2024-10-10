https://ria.ru/20241010/pensiya-1977313001.html

Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре

Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре - РИА Новости, 10.10.2024

Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре

Пенсии работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при наработке определенного стажа, а также пенсионеров,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T02:55

2024-10-10T02:55

2024-10-10T02:55

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пенсии работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при наработке определенного стажа, а также пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в октябре, увеличатся с ноября, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. "Перерасчёт и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуемая выслуга сокращается на пять лет, если причиной прекращения трудовой деятельности стало состояние здоровья", - сказала Рыжих. По ее данным, надбавка к пенсии ждет также граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет. С 1 ноября они будут получать доплату за возраст, фиксированная выплата к их страховой пенсии вырастет вдвое. "В 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рублей. Таким образом, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачиваться 16269,76 рублей в месяц. Возможно и дополнительное увеличение этой суммы для жителей Крайнего Севера, в зависимости от значения районного коэффициента", - уточнила эксперт. Работающие пенсионеры, которые перестали трудиться в октябре, получат индексацию к пенсии, добавила Рыжих.

https://ria.ru/20241008/pensii-1976943776.html

https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html

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общество, россия