https://ria.ru/20241010/patriot-1977364048.html

ВС России поразили две пусковые установки Patriot

ВС России поразили две пусковые установки Patriot - РИА Новости, 10.10.2024

ВС России поразили две пусковые установки Patriot

Российские военные поразили две пусковые установки ЗРК Patriot в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:16

2024-10-10T12:16

2024-10-10T13:17

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные поразили две пусковые установки ЗРК Patriot в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США", — уточнили в ведомстве.Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.Кроме того, средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны спецоперации.В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html

https://ria.ru/20241009/zapad-1977286866.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина