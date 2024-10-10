ВС России поразили две пусковые установки Patriot
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК Patriot
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные поразили две пусковые установки ЗРК Patriot в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США", — уточнили в ведомстве.
Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.
Кроме того, средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны спецоперации.
В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18