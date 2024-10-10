https://ria.ru/20241010/parizh-1977398268.html
В Париже затопило здание парламента
В Париже затопило здание парламента - РИА Новости, 10.10.2024
В Париже затопило здание парламента
Обрушившийся в среду на Францию шторм "Кирк" привел к затоплению одного из зданий Национального собрания (нижней палаты парламента) и сильным паводкам в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:01
2024-10-10T15:01
2024-10-10T15:22
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ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Обрушившийся в среду на Францию шторм "Кирк" привел к затоплению одного из зданий Национального собрания (нижней палаты парламента) и сильным паводкам в расположенном под Парижем департаменте Сена и Марна, сообщает телеканал BFMTV. Так, сильные дожди привели к перегрузке канализационного коллектора вблизи парламентского здания в VII округе Парижа, в котором расположены приемные депутатов, что привело к затоплению подвалов в среду вечером. Как сообщает Нацсобрание в соцсети X, службам удалось откачать воду, однако затронутые помещения остаются закрытыми. Уточняется, что инцидент не повлиял на работу парламента. В самой столице сохраняется желтый уровень погодной опасности. Как сообщает телеканал со ссылкой на метеорологов, Париж столкнулся с рекордными с 1920 года дождевыми осадками, уровень которых составил 70 миллиметров в сутки. По информации мэрии, уровень воды в Сене уже достиг 2,72 метра и продолжит увеличиваться. Непогода повлияла на работу транспорта в Париже и окрестностях. Сильнее других от наводнений страдает департамент Сена и Марна, где был введен красный уровень погодной опасности. По сообщениям телеканала, десятки семей были эвакуированы в четверг, работа школьного транспорта была приостановлена. Как свидетельствуют опубликованные СМИ кадры, улицы местной коммуны Куломмье с утра полностью затоплены. Как заявила прибывшая на место министр экологический преобразований Аньес Панье-Рюнаше, в департаменте нет пострадавших из-за последствий наводнений. Между тем, как сообщает телеканал, в среду штормовые волны привели к смерти яхтсмена у берегов южного департамента Эро. Как сообщал оператор энергосетей Enedis, к вечеру среды 67 тысячи домов во всей стране остались без электричества из-за шторма. К 9.30 мск в четверг около 65 тысяч домохозяйств все еще оставались без электроэнергии, сообщает BFMTV со ссылкой на Enedis. Движение поездов в регионах Новая Аквитания, Иль-де-Франс, Рона - Альпы, Бургундия - Франш-Конте и Пеи-де-ла-Луар было нарушено, передает телеканал со ссылкой на национального оператора железных дорог SNCF. Тропический шторм "Кирк" сформировался 30 сентября в центральной части Атлантического океана к юго-западу от Кабо-Верде.
https://rsport.ria.ru/20240730/parizh-1962926297.html
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в мире, париж, франция, сена (река), sncf
В мире, Париж, Франция, Сена (река), SNCF
В Париже затопило здание парламента
BFMTV: шторм "Кирк" привел к затоплению здания Нацсобрания и паводкам
ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости.
Обрушившийся в среду на Францию шторм "Кирк" привел к затоплению одного из зданий Национального собрания (нижней палаты парламента) и сильным паводкам в расположенном под Парижем департаменте Сена и Марна, сообщает телеканал BFMTV
.
Так, сильные дожди привели к перегрузке канализационного коллектора вблизи парламентского здания в VII округе Парижа, в котором расположены приемные депутатов, что привело к затоплению подвалов в среду вечером. Как сообщает Нацсобрание в соцсети X, службам удалось откачать воду, однако затронутые помещения остаются закрытыми. Уточняется, что инцидент не повлиял на работу парламента.
В самой столице сохраняется желтый уровень погодной опасности. Как сообщает телеканал со ссылкой на метеорологов, Париж столкнулся с рекордными с 1920 года дождевыми осадками, уровень которых составил 70 миллиметров в сутки. По информации мэрии, уровень воды в Сене
уже достиг 2,72 метра и продолжит увеличиваться. Непогода повлияла на работу транспорта в Париже и окрестностях.
Сильнее других от наводнений страдает департамент Сена и Марна, где был введен красный уровень погодной опасности. По сообщениям телеканала, десятки семей были эвакуированы в четверг, работа школьного транспорта была приостановлена. Как свидетельствуют опубликованные СМИ кадры, улицы местной коммуны Куломмье с утра полностью затоплены. Как заявила прибывшая на место министр экологический преобразований Аньес Панье-Рюнаше, в департаменте нет пострадавших из-за последствий наводнений.
Между тем, как сообщает телеканал, в среду штормовые волны привели к смерти яхтсмена у берегов южного департамента Эро.
Как сообщал оператор энергосетей Enedis, к вечеру среды 67 тысячи домов во всей стране остались без электричества из-за шторма. К 9.30 мск в четверг около 65 тысяч домохозяйств все еще оставались без электроэнергии, сообщает BFMTV со ссылкой на Enedis.
Движение поездов в регионах Новая Аквитания, Иль-де-Франс
, Рона - Альпы, Бургундия
- Франш-Конте
и Пеи-де-ла-Луар было нарушено, передает телеканал со ссылкой на национального оператора железных дорог SNCF
.
Тропический шторм "Кирк" сформировался 30 сентября в центральной части Атлантического океана
к юго-западу от Кабо-Верде
.