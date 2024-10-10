https://ria.ru/20241010/ozhirenie-1977343537.html
У каждого десятого россиянина в ходе диспансеризации выявили ожирение
У каждого десятого россиянина в ходе диспансеризации выявили ожирение - РИА Новости, 10.10.2024
У каждого десятого россиянина в ходе диспансеризации выявили ожирение
У каждого пятого россиянина прошедшего профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявляют избыточную массу тела, у каждого десятого - ожирение, сообщил... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:27
2024-10-10T10:27
2024-10-10T10:27
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У каждого пятого россиянина прошедшего профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявляют избыточную массу тела, у каждого десятого - ожирение, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По данным профосмотров и диспансеризации, у каждого четвертого обратившегося выявлен фактор риска нерационального питания, а у каждого пятого - избыточная масса тела, у каждого десятого - диагноз "ожирение", - говорится в приветствии Мурашко участникам международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения". Он отметил, что число пациентов с ожирением, состоящих на диспансерном наблюдении, за 5 лет увеличилось в России на 24% и составляет более 1,2 миллиона человек. В настоящее время ведутся работы по формированию новых подходов диспансерного наблюдения взрослого населения с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения, в рамках нового федерального проекта "Здоровье для каждого", подчеркнул министр.
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
У каждого десятого россиянина в ходе диспансеризации выявили ожирение
Мурашко: у каждого десятого россиянина в ходе диспансеризации выявили ожирение
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У каждого пятого россиянина прошедшего профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявляют избыточную массу тела, у каждого десятого - ожирение, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По данным профосмотров и диспансеризации, у каждого четвертого обратившегося выявлен фактор риска нерационального питания, а у каждого пятого - избыточная масса тела, у каждого десятого - диагноз "ожирение", - говорится в приветствии Мурашко участникам международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения".
Он отметил, что число пациентов с ожирением, состоящих на диспансерном наблюдении, за 5 лет увеличилось в России на 24% и составляет более 1,2 миллиона человек.
В настоящее время ведутся работы по формированию новых подходов диспансерного наблюдения взрослого населения с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения, в рамках нового федерального проекта "Здоровье для каждого", подчеркнул министр.