https://ria.ru/20241010/ozhirenie-1977343537.html

У каждого десятого россиянина в ходе диспансеризации выявили ожирение

У каждого десятого россиянина в ходе диспансеризации выявили ожирение - РИА Новости, 10.10.2024

У каждого десятого россиянина в ходе диспансеризации выявили ожирение

У каждого пятого россиянина прошедшего профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявляют избыточную массу тела, у каждого десятого - ожирение, сообщил... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:27

2024-10-10T10:27

2024-10-10T10:27

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У каждого пятого россиянина прошедшего профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявляют избыточную массу тела, у каждого десятого - ожирение, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По данным профосмотров и диспансеризации, у каждого четвертого обратившегося выявлен фактор риска нерационального питания, а у каждого пятого - избыточная масса тела, у каждого десятого - диагноз "ожирение", - говорится в приветствии Мурашко участникам международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения". Он отметил, что число пациентов с ожирением, состоящих на диспансерном наблюдении, за 5 лет увеличилось в России на 24% и составляет более 1,2 миллиона человек. В настоящее время ведутся работы по формированию новых подходов диспансерного наблюдения взрослого населения с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения, в рамках нового федерального проекта "Здоровье для каждого", подчеркнул министр.

https://ria.ru/20241007/biotekhmed-1976862508.html

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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество