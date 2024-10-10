https://ria.ru/20241010/operatsiya-1977436980.html

Гимнастке Запашной сделали вторую операцию

Гимнастке Запашной сделали вторую операцию - РИА Новости, 10.10.2024

Гимнастке Запашной сделали вторую операцию

Упавшая в кемеровском цирке с шестиметровой высоты гимнастка Валерия Запашная перенесла вторую операцию на левой руке, сообщил народный артист РФ Эдгард... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:46

2024-10-10T16:46

2024-10-10T16:46

россия

эдгард запашный

валерия (алла перфилова)

происшествия

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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Упавшая в кемеровском цирке с шестиметровой высоты гимнастка Валерия Запашная перенесла вторую операцию на левой руке, сообщил народный артист РФ Эдгард Запашный. Ранее Запашный сообщал, что воздушная гимнастка во время выступления в кемеровском цирке упала с шестиметровой высоты и сломала обе руки, ее доставили в больницу, где ей была оказана оперативная помощь. "Упавшая 5 октября в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная сегодня перенесла вторую операцию на левой руке. Операция длилась 2,5 часа. Валерия постепенно отходит от наркоза и чувствует себя хорошо", – написал Запашный в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240309/artistka-1932084534.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, эдгард запашный, валерия (алла перфилова), происшествия