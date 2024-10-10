https://ria.ru/20241010/operatsiya-1977436980.html
Гимнастке Запашной сделали вторую операцию
Гимнастке Запашной сделали вторую операцию - РИА Новости, 10.10.2024
Гимнастке Запашной сделали вторую операцию
Упавшая в кемеровском цирке с шестиметровой высоты гимнастка Валерия Запашная перенесла вторую операцию на левой руке, сообщил народный артист РФ Эдгард... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:46
2024-10-10T16:46
2024-10-10T16:46
россия
эдгард запашный
валерия (алла перфилова)
происшествия
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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Упавшая в кемеровском цирке с шестиметровой высоты гимнастка Валерия Запашная перенесла вторую операцию на левой руке, сообщил народный артист РФ Эдгард Запашный. Ранее Запашный сообщал, что воздушная гимнастка во время выступления в кемеровском цирке упала с шестиметровой высоты и сломала обе руки, ее доставили в больницу, где ей была оказана оперативная помощь. "Упавшая 5 октября в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная сегодня перенесла вторую операцию на левой руке. Операция длилась 2,5 часа. Валерия постепенно отходит от наркоза и чувствует себя хорошо", – написал Запашный в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240309/artistka-1932084534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эдгард запашный, валерия (алла перфилова), происшествия
Россия, Эдгард Запашный, Валерия (Алла Перфилова), Происшествия
Гимнастке Запашной сделали вторую операцию
Упавшей в кемеровском цирке с высоты гимнастке Запашной сделали вторую операцию