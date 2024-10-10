https://ria.ru/20241010/omskaya-oblast-1977415135.html

Губернатор Хоценко сообщил о запуске нового газопровода в Омской области

Губернатор Хоценко сообщил о запуске нового газопровода в Омской области - РИА Новости, 10.10.2024

Губернатор Хоценко сообщил о запуске нового газопровода в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале о запуске нового газопровода в регионе. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:48

2024-10-10T15:48

2024-10-10T15:48

омская область

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виталий хоценко

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алексеевка

алексей миллер

сергей цивилев

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ОМСК, 10 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале о запуске нового газопровода в регионе. Дистанционный запуск объектов в Омской области провели на Петербургском международном газовом форуме. В нем приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр энергетики России Сергей Цивилев и генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. "Вместе с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Борисовичем Миллером, министром энергетики России Сергеем Евгеньевичем Цивилевым и генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Вадимовичем Густовым ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в Кормиловском районе. К распределительной сети в селе Алексеевка подключили к газу новые блочно-модульные котельные, которые будут обеспечивать теплом социальные объекты — детский сад, школу и фельдшерско-акушерский пункт. Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и компании "Газпром" за программу газификации, благодаря которой все больше социальных объектов Омской области удается перевести на газ", - написал Виталий Хоценко. Внутрипоселковый газопровод протяженностью 14,5 км обеспечил техническую возможность для подключения к газу новых котельных, в которых установлены 4 газовых котла. Также в селе Алексеевка в настоящее время ведется установка третьей модульной котельной для теплоснабжения дома культуры и сельской библиотеки. Ранее они отапливались от одной угольной котельной, которая в данное время прекратила свою работу.

https://ria.ru/20240928/kompleksy-1975220790.html

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омская область, россия, виталий хоценко, газпром, алексеевка, алексей миллер, сергей цивилев