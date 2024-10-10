https://ria.ru/20241010/odessa-1977398013.html

В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо

В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.10.2024

В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо

В Одессе активизировались подпольщики, которые вносят свой вклад в падение киевского режима, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:00

2024-10-10T15:00

2024-10-10T15:12

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

херсонская область

новороссия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Одессе активизировались подпольщики, которые вносят свой вклад в падение киевского режима, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что на правобережной части Херсонской области, которая находится под контролем ВСУ, действует сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". "В Одессе активизировали работу подпольщики. С ними связывают поджоги машин тэцэкашников (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое", - написал Сальдо. По его словам, киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу. "В таких условиях одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Вся Новороссия будет свободной — от Херсона до Измаила", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20241008/odessa-1976874665.html

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одесса

херсонская область

новороссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, херсонская область , новороссия, владимир сальдо, вооруженные силы украины