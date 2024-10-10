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В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 10.10.2024 (обновлено: 15:12 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/odessa-1977398013.html
В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо
В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.10.2024
В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо
В Одессе активизировались подпольщики, которые вносят свой вклад в падение киевского режима, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:00
2024-10-10T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
херсонская область
новороссия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Одессе активизировались подпольщики, которые вносят свой вклад в падение киевского режима, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что на правобережной части Херсонской области, которая находится под контролем ВСУ, действует сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". "В Одессе активизировали работу подпольщики. С ними связывают поджоги машин тэцэкашников (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое", - написал Сальдо. По его словам, киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу. "В таких условиях одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Вся Новороссия будет свободной — от Херсона до Измаила", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20241008/odessa-1976874665.html
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в мире, одесса, херсонская область , новороссия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Херсонская область , Новороссия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо

Сальдо: подпольщики в Одессе вносят вклад в падение киевского режима

© Фото : соцсетиДым над Одессой
Дым над Одессой - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : соцсети
Дым над Одессой. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Одессе активизировались подпольщики, которые вносят свой вклад в падение киевского режима, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщал, что на правобережной части Херсонской области, которая находится под контролем ВСУ, действует сопротивление из местных жителей "Русский Херсон".
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"В Одессе активизировали работу подпольщики. С ними связывают поджоги машин тэцэкашников (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое", - написал Сальдо.
По его словам, киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу.
"В таких условиях одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Вся Новороссия будет свободной — от Херсона до Измаила", - подчеркнул Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаХерсонская областьНовороссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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