https://ria.ru/20241010/odessa-1977398013.html
В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо
В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.10.2024
В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо
В Одессе активизировались подпольщики, которые вносят свой вклад в падение киевского режима, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:00
2024-10-10T15:00
2024-10-10T15:12
специальная военная операция на украине
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херсонская область
новороссия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Одессе активизировались подпольщики, которые вносят свой вклад в падение киевского режима, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что на правобережной части Херсонской области, которая находится под контролем ВСУ, действует сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". "В Одессе активизировали работу подпольщики. С ними связывают поджоги машин тэцэкашников (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое", - написал Сальдо. По его словам, киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу. "В таких условиях одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Вся Новороссия будет свободной — от Херсона до Измаила", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20241008/odessa-1976874665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Одессе активизировались подпольщики, заявил Сальдо
Сальдо: подпольщики в Одессе вносят вклад в падение киевского режима