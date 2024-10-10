https://ria.ru/20241010/novocherkassk-1977455500.html
Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска
Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска - РИА Новости, 10.10.2024
Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в администрации Новочеркасска Ростовской области в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителя... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:52
2024-10-10T17:52
2024-10-10T17:52
происшествия
новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в администрации Новочеркасска Ростовской области в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В администрации Новочеркасска прошли обыски, причиной стало уголовное дело против… бывшего руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Косинова", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уголовное дело на экс-чиновника заведено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По информации источника РИА Новости, предварительно, ущерб от действий Косинова составляет примерно 7 миллионов рублей. Задержаний в администрации не проводилось, правоохранители изучали документы и проводили беседы с сотрудниками администрации, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241004/arest-1976285213.html
https://ria.ru/20241001/dagestan-1975657883.html
новочеркасск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новочеркасск
Происшествия, Новочеркасск
Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска
В администрации Новочеркасска прошли обыски в рамках дела против экс-чиновника
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в администрации Новочеркасска Ростовской области в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В администрации Новочеркасска
прошли обыски, причиной стало уголовное дело против… бывшего руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Косинова", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что уголовное дело на экс-чиновника заведено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По информации источника РИА Новости, предварительно, ущерб от действий Косинова составляет примерно 7 миллионов рублей.
Задержаний в администрации не проводилось, правоохранители изучали документы и проводили беседы с сотрудниками администрации, заключил собеседник агентства.