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Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска - РИА Новости, 10.10.2024
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17:52 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/novocherkassk-1977455500.html
Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска
Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска - РИА Новости, 10.10.2024
Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в администрации Новочеркасска Ростовской области в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителя... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:52
2024-10-10T17:52
происшествия
новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в администрации Новочеркасска Ростовской области в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В администрации Новочеркасска прошли обыски, причиной стало уголовное дело против… бывшего руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Косинова", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уголовное дело на экс-чиновника заведено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По информации источника РИА Новости, предварительно, ущерб от действий Косинова составляет примерно 7 миллионов рублей. Задержаний в администрации не проводилось, правоохранители изучали документы и проводили беседы с сотрудниками администрации, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241004/arest-1976285213.html
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происшествия, новочеркасск
Происшествия, Новочеркасск
Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска

В администрации Новочеркасска прошли обыски в рамках дела против экс-чиновника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в администрации Новочеркасска Ростовской области в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В администрации Новочеркасска прошли обыски, причиной стало уголовное дело против… бывшего руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Косинова", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что уголовное дело на экс-чиновника заведено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По информации источника РИА Новости, предварительно, ущерб от действий Косинова составляет примерно 7 миллионов рублей.
Задержаний в администрации не проводилось, правоохранители изучали документы и проводили беседы с сотрудниками администрации, заключил собеседник агентства.
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