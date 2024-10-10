https://ria.ru/20241010/novocherkassk-1977455500.html

Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска

Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска - РИА Новости, 10.10.2024

Источник сообщил об обысках в администрации Новочеркасска

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в администрации Новочеркасска Ростовской области в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителя... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:52

2024-10-10T17:52

2024-10-10T17:52

происшествия

новочеркасск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в администрации Новочеркасска Ростовской области в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В администрации Новочеркасска прошли обыски, причиной стало уголовное дело против… бывшего руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Косинова", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уголовное дело на экс-чиновника заведено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По информации источника РИА Новости, предварительно, ущерб от действий Косинова составляет примерно 7 миллионов рублей. Задержаний в администрации не проводилось, правоохранители изучали документы и проводили беседы с сотрудниками администрации, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241004/arest-1976285213.html

https://ria.ru/20241001/dagestan-1975657883.html

новочеркасск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новочеркасск