https://ria.ru/20241010/nobelevskaya-1977455225.html

Хан Ган рассказала, с каких книг начать знакомство с ее творчеством

Хан Ган рассказала, с каких книг начать знакомство с ее творчеством - РИА Новости, 10.10.2024

Хан Ган рассказала, с каких книг начать знакомство с ее творчеством

Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2024 год южнокорейская писательница Хан Ган заявила, что почтена получением престижной премии, а также посоветовала, РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:50

2024-10-10T17:50

2024-10-10T17:50

нобелевская премия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2024 год южнокорейская писательница Хан Ган заявила, что почтена получением престижной премии, а также посоветовала, с каких книг начать знакомство с ее творчеством. "Я почтена и очень ценю вашу поддержку, поддержку премии", - сказала Хан Ган в разговоре с представителем Нобелевского комитета. Автор предложила тем, кто еще не знаком с ее творчеством, начать чтение с ее последней книги, которая вышла в 2021 году, "Я не прощаюсь". Также она выделила свое произведение "Белая книга", назвав ее "очень личной" и автобиографичной, а также книгу "Вегетарианка", которая получила международное признание, и по словам автора, была написана в трудный для нее период. Писательница рассказала, что планирует отпраздновать получение Нобелевской премии чаепитием с сыном вечером в четверг. Хан Ган ранее уже была удостоена международного признания. В 2016 году она получила Международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка".

https://ria.ru/20241009/khimiya-1977160944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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нобелевская премия