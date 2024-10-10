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В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/nikolaev-1977365038.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 10.10.2024
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:21
2024-10-10T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале. "В Николаеве был слышен взрыв", - написал Сенкевич. В Николаевской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240424/vzryv-1942142208.html
николаев (украина)
украина
николаевская область
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в мире, николаев (украина), украина, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В Николаеве прогремел взрыв

Мэр Сенкевич: в Николаеве после воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе
Украинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
"В Николаеве был слышен взрыв", - написал Сенкевич.
В Николаевской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украина - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
24 апреля, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)УкраинаНиколаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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