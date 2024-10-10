https://ria.ru/20241010/nikolaev-1977365038.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 10.10.2024
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:21
2024-10-10T12:21
2024-10-10T12:21
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале. "В Николаеве был слышен взрыв", - написал Сенкевич. В Николаевской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Николаеве прогремел взрыв
Мэр Сенкевич: в Николаеве после воздушной тревоги прогремел взрыв
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале
.
"В Николаеве был слышен взрыв", - написал Сенкевич.
В Николаевской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.