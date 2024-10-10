https://ria.ru/20241010/nikolaev-1977365038.html

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 10.10.2024

В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:21

2024-10-10T12:21

2024-10-10T12:21

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николаевская область

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале. "В Николаеве был слышен взрыв", - написал Сенкевич. В Николаевской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240424/vzryv-1942142208.html

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украина

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаев (украина), украина, николаевская область, вооруженные силы рф