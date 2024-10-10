https://ria.ru/20241010/nebenzya-1977494665.html

Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан

Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан - РИА Новости, 10.10.2024

Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан

Израиль обстрелами Ливана попирает принципы международного гуманитарного права, рассматривает жертвы гражданских как "сопутствующий ущерб" по принципу "лес... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T23:51

2024-10-10T23:51

2024-10-10T23:51

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ООН, 10 окт – РИА Новости. Израиль обстрелами Ливана попирает принципы международного гуманитарного права, рассматривает жертвы гражданских как "сопутствующий ущерб" по принципу "лес рубят – щепки летят", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Власти Западного Иерусалима не просто откровенно попирают принципы международного гуманитарного права, но и рассматривают потери среди гражданского населения как некий сопутствующий ущерб в духе "лес рубят - щепки летят", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241002/izrail-1976018339.html

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