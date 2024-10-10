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Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан - РИА Новости, 10.10.2024
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23:51 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/nebenzya-1977494665.html
Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан
Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан - РИА Новости, 10.10.2024
Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан
Израиль обстрелами Ливана попирает принципы международного гуманитарного права, рассматривает жертвы гражданских как "сопутствующий ущерб" по принципу "лес... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T23:51
2024-10-10T23:51
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Израиль обстрелами Ливана попирает принципы международного гуманитарного права, рассматривает жертвы гражданских как "сопутствующий ущерб" по принципу "лес рубят – щепки летят", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Власти Западного Иерусалима не просто откровенно попирают принципы международного гуманитарного права, но и рассматривают потери среди гражданского населения как некий сопутствующий ущерб в духе "лес рубят - щепки летят", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241002/izrail-1976018339.html
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в мире, израиль, ливан, россия, василий небензя, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Василий Небензя, Хезболла, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан

Небензя: Израиль не считается с жертвами гражданских при атаках против Ливана

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Израиль обстрелами Ливана попирает принципы международного гуманитарного права, рассматривает жертвы гражданских как "сопутствующий ущерб" по принципу "лес рубят – щепки летят", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Власти Западного Иерусалима не просто откровенно попирают принципы международного гуманитарного права, но и рассматривают потери среди гражданского населения как некий сопутствующий ущерб в духе "лес рубят - щепки летят", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильЛиванРоссияВасилий НебензяХезболлаООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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