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Небензя обвинил Израиль в саботаже резолюций ООН о разделе Палестины - РИА Новости, 10.10.2024
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00:14 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/nebenzya-1977308687.html
Небензя обвинил Израиль в саботаже резолюций ООН о разделе Палестины
Небензя обвинил Израиль в саботаже резолюций ООН о разделе Палестины - РИА Новости, 10.10.2024
Небензя обвинил Израиль в саботаже резолюций ООН о разделе Палестины
Израиль сознательно и целенаправленно подрывает резолюции Генассамблеи ООН, которые позволили ему стать государством-членом Всемирной Организации, заявил... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T00:14
2024-10-10T00:14
в мире
израиль
россия
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василий небензя
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Израиль сознательно и целенаправленно подрывает резолюции Генассамблеи ООН, которые позволили ему стать государством-членом Всемирной Организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Российский дипломат напомнил, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения и выполнения двух краеугольных резолюций Генеральной Ассамблеи: 181 - с планом раздела Палестины на два государства (арабское и еврейское), и 194 - о беженцах, являющейся основой мандата БАПОР. "Складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН. При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) 6 октября одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории Израиля. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241009/izrail-1977299539.html
https://ria.ru/20241009/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, россия, палестина, василий небензя, оон, бапор, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Василий Небензя, ООН, БАПОР, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя обвинил Израиль в саботаже резолюций ООН о разделе Палестины

Небензя: Израиль саботирует те же резолюции, по которым вступил в ООН

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Израиль сознательно и целенаправленно подрывает резолюции Генассамблеи ООН, которые позволили ему стать государством-членом Всемирной Организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Российский дипломат напомнил, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения и выполнения двух краеугольных резолюций Генеральной Ассамблеи: 181 - с планом раздела Палестины на два государства (арабское и еврейское), и 194 - о беженцах, являющейся основой мандата БАПОР.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Галант пообещал смертоносный ответ на ракетную атаку со стороны Ирана
Вчера, 21:56
"Складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН. При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) 6 октября одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории Израиля.
Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияПалестинаВасилий НебензяООНБАПОРГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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