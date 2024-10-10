https://ria.ru/20241010/naemnik-1977370748.html

СК возбудил дело против грузинского наемника Кесарели

СК возбудил дело против грузинского наемника Кесарели - РИА Новости, 10.10.2024

СК возбудил дело против грузинского наемника Кесарели

Против наемника из Грузии Георгия Кесарели возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях, сообщили РИА... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:46

2024-10-10T12:46

2024-10-10T13:03

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Против наемника из Грузии Георгия Кесарели возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Гражданин Грузии Георгий Кесарели подозревается (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также совершении ряда иных преступлений", - сказали в ведомстве.Следствием установлено, что Кесарели долгое время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории РФ. Кроме того, он лично участвует в вооруженном конфликте в качестве наемника.Кесарели и иные представители наемнических формирований с представителями ВФУ в конце августа 2024 года незаконно пересекли границу РФ и вторглись в Курскую область, где совершали убийства и покушения на убийства жителей."В настоящее время следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников", - заключили в СК РФ.

https://ria.ru/20240617/medvedev-1953383270.html

https://ria.ru/20241010/vsu-1977354472.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)