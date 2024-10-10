https://ria.ru/20241010/moskva-1977433924.html

В Москве эвакуировали мужчину весом 170 килограммов

В Москве эвакуировали мужчину весом 170 килограммов - РИА Новости, 10.10.2024

В Москве эвакуировали мужчину весом 170 килограммов

Спасатели эвакуировали из дома на востоке Москвы мужчину весом около 170 килограммов, которому стало плохо, и передали его врачам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:39

2024-10-10T16:39

2024-10-10T16:39

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из дома на востоке Москвы мужчину весом около 170 килограммов, которому стало плохо, и передали его врачам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Прибывшие на вызов спасатели вынесли из квартиры в доме номер 14 на улице 1-я Мясниковская мужчину весом около 170 килограммов и помогли врачам погрузить его в карету скорой помощи", - сказал собеседник агентства. В апреле спасатели вынесли из квартиры в центре Москвы мужчину весом около 400 килограммов для доставки в больницу после жалоб на состояние здоровья.

https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html

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2024

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происшествия, москва, россия