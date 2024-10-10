https://ria.ru/20241010/moskva-1977433924.html
В Москве эвакуировали мужчину весом 170 килограммов
В Москве эвакуировали мужчину весом 170 килограммов - РИА Новости, 10.10.2024
В Москве эвакуировали мужчину весом 170 килограммов
Спасатели эвакуировали из дома на востоке Москвы мужчину весом около 170 килограммов, которому стало плохо, и передали его врачам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:39
2024-10-10T16:39
2024-10-10T16:39
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из дома на востоке Москвы мужчину весом около 170 килограммов, которому стало плохо, и передали его врачам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Прибывшие на вызов спасатели вынесли из квартиры в доме номер 14 на улице 1-я Мясниковская мужчину весом около 170 килограммов и помогли врачам погрузить его в карету скорой помощи", - сказал собеседник агентства. В апреле спасатели вынесли из квартиры в центре Москвы мужчину весом около 400 килограммов для доставки в больницу после жалоб на состояние здоровья.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве эвакуировали мужчину весом 170 килограммов
Спасатели эвакуировали из дома на востоке Москвы мужчину весом 170 килограммов
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из дома на востоке Москвы мужчину весом около 170 килограммов, которому стало плохо, и передали его врачам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Прибывшие на вызов спасатели вынесли из квартиры в доме номер 14 на улице 1-я Мясниковская мужчину весом около 170 килограммов и помогли врачам погрузить его в карету скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
В апреле спасатели вынесли из квартиры в центре Москвы мужчину весом около 400 килограммов для доставки в больницу после жалоб на состояние здоровья.