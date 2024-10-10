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Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений Москвы промоют к зиме - РИА Новости, 10.10.2024
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Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений Москвы промоют к зиме
Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений Москвы промоют к зиме - РИА Новости, 10.10.2024
Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений Москвы промоют к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме промоют около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:09
2024-10-10T13:09
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме промоют около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха проведем масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности придем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков. Он отметил, что работы включают очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений и лестничных сходов. "Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений будут задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
https://ria.ru/20241009/biryukov-1977141932.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений Москвы промоют к зиме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме промоют около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха проведем масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности придем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков.
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Он отметил, что работы включают очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений и лестничных сходов.
"Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений будут задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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