https://ria.ru/20241010/moskva-1977375709.html

Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений Москвы промоют к зиме

Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений Москвы промоют к зиме - РИА Новости, 10.10.2024

Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений Москвы промоют к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме промоют около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:09

2024-10-10T13:09

2024-10-10T13:09

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме промоют около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха проведем масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности придем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков. Он отметил, что работы включают очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений и лестничных сходов. "Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений будут задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

https://ria.ru/20241009/biryukov-1977141932.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков