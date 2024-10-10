https://ria.ru/20241010/moskva-1977351833.html
В Москве отремонтировали корпус научно-клинического центра имени Боткина
В Москве отремонтировали корпус научно-клинического центра имени Боткина - РИА Новости, 10.10.2024
В Москве отремонтировали корпус научно-клинического центра имени Боткина
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по капремонту корпуса №2 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:24
2024-10-10T11:24
2024-10-10T11:24
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по капремонту корпуса №2 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Трехэтажное кирпичное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. Его инженерные системы и часть конструкций находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о капитальном ремонте. Корпус является объектом культурного наследия, в связи с этим в нем были выполнены и необходимые реставрационные работы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в здании провели усиление конструкций, ремонт перекрытий, устройство стяжки пола, обновили стропильную систему и покрытие кровли. Полностью заменили системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции. "На этажах сделали перегородки, навесные потолки, смонтировали каменные подоконники. Установили 147 оконных и девять дверных блоков из твердых пород дерева, они являются частью исторического облика здания, поэтому были сохранены их размеры, форма и цвет. Фасад корпуса площадью почти 3 тысячи квадратных метров отреставрировали. Отделку выполнили характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу", - добавил заммэра. Он уточнил, что в корпусе больницы сохранены карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами. Сохранены и восстановлены лестницы с фигурными металлическими ограждениями, реставрирована метлахская плитка на площадках. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранили и обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье - полукруглые лучковые своды, опирающиеся на железные балки. Их привели в порядок и оштукатурили.
https://ria.ru/20240513/moskva-1945513889.html
https://ria.ru/20240909/kapremont-1971527390.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по капремонту корпуса №2 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Трехэтажное кирпичное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. Его инженерные системы и часть конструкций находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о капитальном ремонте. Корпус является объектом культурного наследия, в связи с этим в нем были выполнены и необходимые реставрационные работы", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в здании провели усиление конструкций, ремонт перекрытий, устройство стяжки пола, обновили стропильную систему и покрытие кровли. Полностью заменили системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции.
"На этажах сделали перегородки, навесные потолки, смонтировали каменные подоконники. Установили 147 оконных и девять дверных блоков из твердых пород дерева, они являются частью исторического облика здания, поэтому были сохранены их размеры, форма и цвет. Фасад корпуса площадью почти 3 тысячи квадратных метров отреставрировали. Отделку выполнили характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу", - добавил заммэра.
Он уточнил, что в корпусе больницы сохранены карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами. Сохранены и восстановлены лестницы с фигурными металлическими ограждениями, реставрирована метлахская плитка на площадках.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранили и обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье - полукруглые лучковые своды, опирающиеся на железные балки. Их привели в порядок и оштукатурили.