https://ria.ru/20241010/moskva-1977351833.html

В Москве отремонтировали корпус научно-клинического центра имени Боткина

В Москве отремонтировали корпус научно-клинического центра имени Боткина - РИА Новости, 10.10.2024

В Москве отремонтировали корпус научно-клинического центра имени Боткина

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по капремонту корпуса №2 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:24

2024-10-10T11:24

2024-10-10T11:24

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по капремонту корпуса №2 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Трехэтажное кирпичное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. Его инженерные системы и часть конструкций находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о капитальном ремонте. Корпус является объектом культурного наследия, в связи с этим в нем были выполнены и необходимые реставрационные работы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в здании провели усиление конструкций, ремонт перекрытий, устройство стяжки пола, обновили стропильную систему и покрытие кровли. Полностью заменили системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции. "На этажах сделали перегородки, навесные потолки, смонтировали каменные подоконники. Установили 147 оконных и девять дверных блоков из твердых пород дерева, они являются частью исторического облика здания, поэтому были сохранены их размеры, форма и цвет. Фасад корпуса площадью почти 3 тысячи квадратных метров отреставрировали. Отделку выполнили характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу", - добавил заммэра. Он уточнил, что в корпусе больницы сохранены карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами. Сохранены и восстановлены лестницы с фигурными металлическими ограждениями, реставрирована метлахская плитка на площадках. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранили и обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье - полукруглые лучковые своды, опирающиеся на железные балки. Их привели в порядок и оштукатурили.

https://ria.ru/20240513/moskva-1945513889.html

https://ria.ru/20240909/kapremont-1971527390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва