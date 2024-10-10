https://ria.ru/20241010/moskva-1977340021.html
Власти Москвы заявили о серьезной потребности в кадрах
Власти Москвы заявили о серьезной потребности в кадрах - РИА Новости, 10.10.2024
Власти Москвы заявили о серьезной потребности в кадрах
Москва испытывает серьезную потребность в кадрах в условиях экономического роста, по прогнозу она вырастет до 781 тысячи человек в 2027 году, сообщается на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:11
2024-10-10T10:11
2024-10-10T10:17
москва
экономика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091505_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_33a7e2dfa64fae796e26eb1b6554b7ac.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Москва испытывает серьезную потребность в кадрах в условиях экономического роста, по прогнозу она вырастет до 781 тысячи человек в 2027 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.Как отмечается на сайте, правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы."В условиях продолжающегося экономического роста экономика Москвы испытывает серьезную дополнительную потребность (дефицит) в кадрах. В настоящее время она составляет 500 тысяч человек и по прогнозу вырастет до 781 тысячи человек в 2027 году", - говорится в сообщении.Отмечается, что сегодня это один из ключевых вызовов для экономического развития города, "адекватный ответ на который требует повышения производительности труда и расширения подготовки и переподготовки кадров".
https://ria.ru/20241009/moskva-1977198920.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091505_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9d256cd51f7979173388b7ab4a170843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика, общество
Москва, Экономика, Общество
Власти Москвы заявили о серьезной потребности в кадрах
Власти Москвы: город испытывает потребность в кадрах из-за экономического роста