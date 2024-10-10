https://ria.ru/20241010/moskva-1977340021.html

Власти Москвы заявили о серьезной потребности в кадрах

Власти Москвы заявили о серьезной потребности в кадрах - РИА Новости, 10.10.2024

Власти Москвы заявили о серьезной потребности в кадрах

Москва испытывает серьезную потребность в кадрах в условиях экономического роста, по прогнозу она вырастет до 781 тысячи человек в 2027 году, сообщается на... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:11

2024-10-10T10:11

2024-10-10T10:17

москва

экономика

общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Москва испытывает серьезную потребность в кадрах в условиях экономического роста, по прогнозу она вырастет до 781 тысячи человек в 2027 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.Как отмечается на сайте, правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы."В условиях продолжающегося экономического роста экономика Москвы испытывает серьезную дополнительную потребность (дефицит) в кадрах. В настоящее время она составляет 500 тысяч человек и по прогнозу вырастет до 781 тысячи человек в 2027 году", - говорится в сообщении.Отмечается, что сегодня это один из ключевых вызовов для экономического развития города, "адекватный ответ на который требует повышения производительности труда и расширения подготовки и переподготовки кадров".

https://ria.ru/20241009/moskva-1977198920.html

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москва, экономика, общество