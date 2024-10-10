https://ria.ru/20241010/moskalkova-1977379595.html
Москалькова назвала применение химического оружия и атаки АЭС недопустимыми
Москалькова назвала применение химического оружия и атаки АЭС недопустимыми - РИА Новости, 10.10.2024
Москалькова назвала применение химического оружия и атаки АЭС недопустимыми
В ходе межгосударственных конфликтов недопустимо применять химическое вооружение, а также покушаться на атомные электростанции, заявила уполномоченный по правам РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:24
2024-10-10T13:24
2024-10-10T13:37
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В ходе межгосударственных конфликтов недопустимо применять химическое вооружение, а также покушаться на атомные электростанции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В условиях вооруженных конфликтов недопустимо применение оружия, которое наносит непоправимый вред жизни и здоровью гражданского населения… Абсолютно недопустимо применять химическое вооружение, покушаться на атомные электростанции", - сказала Москалькова журналистам на площадке VIII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".
https://ria.ru/20240407/ataka-1938439091.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова назвала применение химического оружия и атаки АЭС недопустимыми
Москалькова: в межгосударственных конфликтах недопустимо применять химоружие