Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала применение химического оружия и атаки АЭС недопустимыми - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 10.10.2024 (обновлено: 13:37 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/moskalkova-1977379595.html
Москалькова назвала применение химического оружия и атаки АЭС недопустимыми
Москалькова назвала применение химического оружия и атаки АЭС недопустимыми - РИА Новости, 10.10.2024
Москалькова назвала применение химического оружия и атаки АЭС недопустимыми
В ходе межгосударственных конфликтов недопустимо применять химическое вооружение, а также покушаться на атомные электростанции, заявила уполномоченный по правам РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:24
2024-10-10T13:37
общество
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_95c6094537c0a5d006acb1254797db70.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В ходе межгосударственных конфликтов недопустимо применять химическое вооружение, а также покушаться на атомные электростанции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В условиях вооруженных конфликтов недопустимо применение оружия, которое наносит непоправимый вред жизни и здоровью гражданского населения… Абсолютно недопустимо применять химическое вооружение, покушаться на атомные электростанции", - сказала Москалькова журналистам на площадке VIII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".
https://ria.ru/20240407/ataka-1938439091.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f44237e5d2c75e3fd47acfe7c46b388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова назвала применение химического оружия и атаки АЭС недопустимыми

Москалькова: в межгосударственных конфликтах недопустимо применять химоружие

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В ходе межгосударственных конфликтов недопустимо применять химическое вооружение, а также покушаться на атомные электростанции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В условиях вооруженных конфликтов недопустимо применение оружия, которое наносит непоправимый вред жизни и здоровью гражданского населения… Абсолютно недопустимо применять химическое вооружение, покушаться на атомные электростанции", - сказала Москалькова журналистам на площадке VIII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС
7 апреля, 19:46
 
ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала