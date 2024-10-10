https://ria.ru/20241010/moshenniki-1977318948.html

Мошенники начали пугать россиян делами о дискредитации армии

Мошенники начали пугать россиян делами о дискредитации армии - РИА Новости, 10.10.2024

Мошенники начали пугать россиян делами о дискредитации армии

Мошенники начали обманывать россиян, используя схему возбуждения несуществующих уголовных дел в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:49

2024-10-10T05:49

2024-10-10T05:49

россия

ирина смирнова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мошенники начали обманывать россиян, используя схему возбуждения несуществующих уголовных дел в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС со ссылкой на экспертов. "Эксперты проекта "Антимошенник" Президентской академии отмечают резкий всплеск мошеннических рассылок от лица сотрудников силовых ведомств на личные аккаунты граждан", - говорится в сообщении. Уточняется, что схема с применением фальшивых постановлений не нова, однако ранее она использовалась в основном через корпоративные адреса и была направлена на сотрудников организаций. Сейчас фокус сместился на личные почты и частных лиц. "Используемые персональные данные свидетельствуют о том, что украинскими колл-центрами накоплен значительный объем информации об отдельных россиянах и созданы их цифровые досье, которые неустанно расширяются", – сказала эксперт лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии, модератор проекта "Антимошенник" Ирина Смирнова. По словам сотрудников РАНХиГС, людям на почту или в мессенджер приходит письмо от представителя ФСБ, Следственного комитета, МВД или прокуратуры. К письму прилагается "скан" постановления о возбуждении против получателя уголовного дела в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ, распространением заведомо ложной информации, финансированием ВСУ. "Особенно шокирующим для получателя оказывается указание в постановлении его точных персональных данных: ФИО, даты рождения, паспортных данных, места регистрации", - рассказали в вузе, добавив, что если жертва поддается на уловку и связывается с мошенником, ей предлагают перевести деньги "для решения вопроса". Кроме того, у человека могут выманить пароли к Госуслугам и банковским аккаунтам, а также попытаться спровоцировать его на совершение противоправных действий. "Сам факт обращения сотрудника правоохранительных органов через почту или мессенджер с пересылкой документа должен стать четким сигналом, что перед вами мошенник", - заключили эксперты РАНХиГС.

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

https://ria.ru/20240928/moshenniki-1975289864.html

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

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россия, ирина смирнова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины