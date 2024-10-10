https://ria.ru/20241010/mordoviya-1977480990.html

Власти Мордовии рассказали, какую продукцию представили на "Золотой осени"

Власти Мордовии рассказали, какую продукцию представили на "Золотой осени" - РИА Новости, 10.10.2024

Власти Мордовии рассказали, какую продукцию представили на "Золотой осени"

Мордовия, помимо традиционных для республики сельхозтоваров, представила на ежегодной российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2024" новые виды... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T21:04

2024-10-10T21:04

2024-10-10T21:04

республика мордовия

республика мордовия

золотая осень (выставка)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мордовия, помимо традиционных для республики сельхозтоваров, представила на ежегодной российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2024" новые виды продуктов переработки, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовии Антон Илюшкин. "На выставке "Золотая осень" мы традиционно стараемся представить наиболее яркую и насыщенную композицию, где демонстрируем продукцию практически всех сельхозтоваропроизводителей и пищевых предприятий Мордовии. У нас на стенде две витрины, где представлены малые хозяйственные формы, сельскохозяйственные кооперативы, которые, наряду с крупными производителями, также показывают спектр продуктов питания, выпускаемых в республике. То есть на наших витринах можно увидеть большое разнообразие", - отметил региональный министр. Он подчеркнул, что каждое перерабатывающее пищевое предприятие Мордовии ежегодно осваивает новый продукт или даже серию продуктов. "В этом году в качестве новинок мы демонстрируем на выставке сухие корма для домашних животных – наши производители осваивают импортозамещение в сфере АПК, занимают новые производственные ниши. Далее мы привезли мясные снеки – это тоже новое направление для нас, которое осваивает группа компаний "Талина". Помимо этого, предприятие, которое занимается переработкой яйца, показывает здесь свои готовые смеси для бисквитов, пирогов и других изделий. В день они перерабатывают до полутора миллиона штук яиц, производят меланж, сухие и жидкие смеси желтка и белка. Это тоже новые направления, которые компания с успехом развивает, а сегодня демонстрирует на нашем стенде всю линейку своей продукции", - рассказал Илюшкин. Он также поделился первыми успехами мордовских производителей на выставке "Золотая осень-2024". "У нас уже есть награда. Наш фермер Алексей Кулагин, создавший одну из лучших перепелиных ферм страны, удостоился золотой медали выставки "Золотая осень-2024". Ну а итоги будем подводить завтра вечером, когда пройдут все основные награждения. Надеюсь, что копилка наград республики пополнится", - подытожил собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20241010/mordoviya-1977480652.html

https://ria.ru/20240927/mordoviya-1975129272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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республика мордовия, золотая осень (выставка)