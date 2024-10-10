Мордовия рассчитывает собрать 1,4 млн тонн зерна и зернобобовых
Зерна озимой пшеницы
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Мордовии в этом году планируют собрать урожай зерновых и зернобобовых культур порядка 1 миллиона 400 тысяч тонн, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовии Антон Илюшкин на полях российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2024".
"Год для всех аграриев выдался непростой – особенно для растениеводов, поскольку, как вы знаете, обратные заморозки, засуха сыграли свою роль и сказались на урожаях не только регионов Поволжья, но и всей страны. И если учесть такие погодные аномалии, можно считать, что наши аграрии с поставленной задачей справились. Мы ожидаем урожайность зерновых и зернобобовых культур порядка 1 миллиона 400 тысяч тонн. На сегодняшний день это вторая урожайность по ПФО, и осталось нам убрать совсем чуть-чуть – кукурузу и зерно", – рассказал Илюшкин.
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По его словам, в регионе продолжается реализация масштабных инвестпроектов в области АПК. Два из них в текущем году запустила группа компаний "Талина".
"В начале года тогда еще министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и глава Мордовии Артём Здунов на выставке-форуме "Россия" открывали завод по производству сухих кормов для животных – это ООО "Добрый хозяин". Наша группа компаний "Талина" занимает такие нишевые позиции после ухода иностранных компаний, и сейчас у нас активно развивается производство влажных и сухих кормов. А второй инвестпроет – это завод, специализирующийся на производстве мясных снеков, который в этом году в режиме видеоконференции открывал президент России Владимир Путин", – напомнил министр.
Помимо этого, по его словам, в текущем году на полную проектную мощность вышел первый в Мордовии животноводческий комплекс на 6450 голов дойных коров.
"Проект реализует группа компаний "Хорошее дело". Они же занимаются инвестпроектом по молочной переработке. Это завод "Мечта-2", который сегодня перерабатывает 400 тонн сырья в сутки с планом выхода на уровень производительности до 800 тонн в сутки", - уточнил Илюшкин.
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