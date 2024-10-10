https://ria.ru/20241010/mordoviya-1977480652.html

Мордовия рассчитывает собрать 1,4 млн тонн зерна и зернобобовых

Мордовия рассчитывает собрать 1,4 млн тонн зерна и зернобобовых - РИА Новости, 10.10.2024

Мордовия рассчитывает собрать 1,4 млн тонн зерна и зернобобовых

В Мордовии в этом году планируют собрать урожай зерновых и зернобобовых культур порядка 1 миллиона 400 тысяч тонн, сообщил РИА Новости министр сельского... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:48

2024-10-10T20:48

2024-10-10T20:50

республика мордовия

экономика

россия

поволжье

дмитрий патрушев

артем здунов

владимир путин

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_8f4b4aace3cb64312267c5037cc5c3ad.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Мордовии в этом году планируют собрать урожай зерновых и зернобобовых культур порядка 1 миллиона 400 тысяч тонн, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовии Антон Илюшкин на полях российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2024". "Год для всех аграриев выдался непростой – особенно для растениеводов, поскольку, как вы знаете, обратные заморозки, засуха сыграли свою роль и сказались на урожаях не только регионов Поволжья, но и всей страны. И если учесть такие погодные аномалии, можно считать, что наши аграрии с поставленной задачей справились. Мы ожидаем урожайность зерновых и зернобобовых культур порядка 1 миллиона 400 тысяч тонн. На сегодняшний день это вторая урожайность по ПФО, и осталось нам убрать совсем чуть-чуть – кукурузу и зерно", – рассказал Илюшкин. По его словам, в регионе продолжается реализация масштабных инвестпроектов в области АПК. Два из них в текущем году запустила группа компаний "Талина". "В начале года тогда еще министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и глава Мордовии Артём Здунов на выставке-форуме "Россия" открывали завод по производству сухих кормов для животных – это ООО "Добрый хозяин". Наша группа компаний "Талина" занимает такие нишевые позиции после ухода иностранных компаний, и сейчас у нас активно развивается производство влажных и сухих кормов. А второй инвестпроет – это завод, специализирующийся на производстве мясных снеков, который в этом году в режиме видеоконференции открывал президент России Владимир Путин", – напомнил министр. Помимо этого, по его словам, в текущем году на полную проектную мощность вышел первый в Мордовии животноводческий комплекс на 6450 голов дойных коров. "Проект реализует группа компаний "Хорошее дело". Они же занимаются инвестпроектом по молочной переработке. Это завод "Мечта-2", который сегодня перерабатывает 400 тонн сырья в сутки с планом выхода на уровень производительности до 800 тонн в сутки", - уточнил Илюшкин.

https://ria.ru/20240925/mordoviya-1974705836.html

https://ria.ru/20240920/mordoviya-1973813005.html

россия

поволжье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, поволжье, дмитрий патрушев, артем здунов, владимир путин, республика мордовия