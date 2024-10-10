https://ria.ru/20241010/moldaviya-1977484594.html

Сообщение о минировании Национального музея в Молдавии оказалось ложным

Сообщение о минировании Национального музея в Молдавии оказалось ложным - РИА Новости, 10.10.2024

Сообщение о минировании Национального музея в Молдавии оказалось ложным

Сообщение о минировании Национального музея истории Молдавии оказалось ложным, однако учреждение прервало работу на сутки. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T21:53

2024-10-10T21:53

2024-10-10T21:53

в мире

молдавия

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Сообщение о минировании Национального музея истории Молдавии оказалось ложным, однако учреждение прервало работу на сутки. Ранее в четверг пресс-служба полиции сообщила, что получила информацию от незнакомого мужчины по телефону о минировании музея. "В результате проверок взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в полиции. Тем не менее, пресс-служба музея сообщила, что его работа будет приостановлена на сутки. В четверг вечером в библиотеке музея должно было состояться открытие фестиваля Coming Out Day, инициатором которого является организация Genderdoc-M, защищающая права ЛГБТ*. Согласно местному законодательству, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет. С июля 2022 года МВД Молдавии увеличило число сотрудников, которые участвуют в розыске бомб и виновных в рассылке ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство направило предложение об ужесточении наказания за ложные сообщения о минировании в государственную канцелярию.* Движение признано в России экстремистским и запрещено

https://ria.ru/20241002/slovakiya-1975946818.html

https://ria.ru/20240926/slovakija-1974919621.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, происшествия