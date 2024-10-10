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Сообщение о минировании Национального музея в Молдавии оказалось ложным
Сообщение о минировании Национального музея в Молдавии оказалось ложным - РИА Новости, 10.10.2024
Сообщение о минировании Национального музея в Молдавии оказалось ложным
Сообщение о минировании Национального музея истории Молдавии оказалось ложным, однако учреждение прервало работу на сутки. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:53
2024-10-10T21:53
2024-10-10T21:53
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Сообщение о минировании Национального музея истории Молдавии оказалось ложным, однако учреждение прервало работу на сутки. Ранее в четверг пресс-служба полиции сообщила, что получила информацию от незнакомого мужчины по телефону о минировании музея. "В результате проверок взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в полиции. Тем не менее, пресс-служба музея сообщила, что его работа будет приостановлена на сутки. В четверг вечером в библиотеке музея должно было состояться открытие фестиваля Coming Out Day, инициатором которого является организация Genderdoc-M, защищающая права ЛГБТ*. Согласно местному законодательству, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет. С июля 2022 года МВД Молдавии увеличило число сотрудников, которые участвуют в розыске бомб и виновных в рассылке ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство направило предложение об ужесточении наказания за ложные сообщения о минировании в государственную канцелярию.* Движение признано в России экстремистским и запрещено
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в мире, молдавия, россия, происшествия
В мире, Молдавия, Россия, Происшествия
Сообщение о минировании Национального музея в Молдавии оказалось ложным
Национальный музей истории в Молдавии прервал работу из-за сообщения о бомбе
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Сообщение о минировании Национального музея истории Молдавии оказалось ложным, однако учреждение прервало работу на сутки.
Ранее в четверг пресс-служба полиции сообщила, что получила информацию от незнакомого мужчины по телефону о минировании музея.
"В результате проверок взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в полиции.
Тем не менее, пресс-служба музея сообщила, что его работа будет приостановлена на сутки.
В четверг вечером в библиотеке музея должно было состояться открытие фестиваля Coming Out Day, инициатором которого является организация Genderdoc-M, защищающая права ЛГБТ*.
Согласно местному законодательству, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
С июля 2022 года МВД Молдавии увеличило число сотрудников, которые участвуют в розыске бомб и виновных в рассылке ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство направило предложение об ужесточении наказания за ложные сообщения о минировании в государственную канцелярию.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено