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В Молдавии задержали активиста оппозиционной партии - РИА Новости, 10.10.2024
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14:42 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/moldavija-1977395398.html
В Молдавии задержали активиста оппозиционной партии
В Молдавии задержали активиста оппозиционной партии - РИА Новости, 10.10.2024
В Молдавии задержали активиста оппозиционной партии
Молдавская полиция задержала активиста оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Адриана Доментюка из-за наличия у него листовок, призывающих голосовать на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:42
2024-10-10T14:42
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Молдавская полиция задержала активиста оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Адриана Доментюка из-за наличия у него листовок, призывающих голосовать на референдуме против евроинтеграции, сообщила в четверг депутат-коммунист Диана Караман. Ранее коммунисты уже жаловались на задержание своих активистов, а также на отказ общественного телевидения пускать в эфир обращения лидера Компартии Владимира Воронина к избирателям по поводу предстоящего референдума о евроинтеграции. Коммунисты призывают жителей Молдавии высказаться против присоединения республики к ЕС и изменения конституции. "Полиция под руководством Виорела Чернэуцану продолжает задерживать активистов ПКРМ и пытается отнять у них листовки. В очередной раз был задержан наш активист – городской советник Кишинева от ПКРМ Адриан Доментюк, у которого провели обыск в машине, обнаружили листовки с призывом голосовать против ( евроинтеграции – ред.) на референдуме. Их по не понятным причинам полиция хочет отобрать. Я сейчас еду туда", - заявила Караман в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. Она обвинила полицию в прямом вмешательстве в избирательный процесс, отметив, что ее представители выполняют незаконные указы партии власти "Действие и солидарность". Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.
https://ria.ru/20241005/moldavija-1976523761.html
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в мире, молдавия, кишинев, владимир воронин, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Владимир Воронин, Майя Санду, Евросоюз
В Молдавии задержали активиста оппозиционной партии

В Молдавии задержали активиста, призывавшего голосовать против евроинтеграции

© SputnikМарш против евроинтеграции в городе Бельцы на севере Молдавии
Марш против евроинтеграции в городе Бельцы на севере Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Sputnik
Марш против евроинтеграции в городе Бельцы на севере Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Молдавская полиция задержала активиста оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Адриана Доментюка из-за наличия у него листовок, призывающих голосовать на референдуме против евроинтеграции, сообщила в четверг депутат-коммунист Диана Караман.
Ранее коммунисты уже жаловались на задержание своих активистов, а также на отказ общественного телевидения пускать в эфир обращения лидера Компартии Владимира Воронина к избирателям по поводу предстоящего референдума о евроинтеграции. Коммунисты призывают жителей Молдавии высказаться против присоединения республики к ЕС и изменения конституции.
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"Полиция под руководством Виорела Чернэуцану продолжает задерживать активистов ПКРМ и пытается отнять у них листовки. В очередной раз был задержан наш активист – городской советник Кишинева от ПКРМ Адриан Доментюк, у которого провели обыск в машине, обнаружили листовки с призывом голосовать против ( евроинтеграции – ред.) на референдуме. Их по не понятным причинам полиция хочет отобрать. Я сейчас еду туда", - заявила Караман в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
Она обвинила полицию в прямом вмешательстве в избирательный процесс, отметив, что ее представители выполняют незаконные указы партии власти "Действие и солидарность".
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.
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