https://ria.ru/20241010/mishustin-1977406981.html

Мишустин назвал производство сыра перспективным направлением

Мишустин назвал производство сыра перспективным направлением - РИА Новости, 10.10.2024

Мишустин назвал производство сыра перспективным направлением

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у отечественных производителей сыра есть потенциал для роста: если в Европе на потребителя приходится 18... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:25

2024-10-10T15:25

2024-10-10T16:44

экономика

россия

европа

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у отечественных производителей сыра есть потенциал для роста: если в Европе на потребителя приходится 18 килограммов этого продукта в год, то в России - пока только 7 килограммов. "В прошлом году отечественных сыров (и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра - ред.) выпустили уже почти 1 миллион тонн. Это одно из самых перспективных направлений для инвесторов в агросектор. Ведь если в Европе приходится примерно 18 килограммов сыра на потребителя, то у нас пока около 7 килограммов", - сказал он во время осмотра выставки" Золотая осень". Как отметил Мишустин, есть возможности для роста и на внутреннем рынке, и в экспортном направлении.

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Варвара Скокшина

экономика, россия, европа, михаил мишустин