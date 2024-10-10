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Мишустин назвал производство сыра перспективным направлением - РИА Новости, 10.10.2024
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15:25 10.10.2024 (обновлено: 16:44 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/mishustin-1977406981.html
Мишустин назвал производство сыра перспективным направлением
Мишустин назвал производство сыра перспективным направлением - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустин назвал производство сыра перспективным направлением
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у отечественных производителей сыра есть потенциал для роста: если в Европе на потребителя приходится 18... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:25
2024-10-10T16:44
экономика
россия
европа
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у отечественных производителей сыра есть потенциал для роста: если в Европе на потребителя приходится 18 килограммов этого продукта в год, то в России - пока только 7 килограммов. "В прошлом году отечественных сыров (и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра - ред.) выпустили уже почти 1 миллион тонн. Это одно из самых перспективных направлений для инвесторов в агросектор. Ведь если в Европе приходится примерно 18 килограммов сыра на потребителя, то у нас пока около 7 килограммов", - сказал он во время осмотра выставки" Золотая осень". Как отметил Мишустин, есть возможности для роста и на внутреннем рынке, и в экспортном направлении.
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экономика, россия, европа, михаил мишустин
Экономика, Россия, Европа, Михаил Мишустин
Мишустин назвал производство сыра перспективным направлением

Мишустин: у российских производителей сыра есть потенциал для роста

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Российской агропромышленной выставки Золотая осень-2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2024"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у отечественных производителей сыра есть потенциал для роста: если в Европе на потребителя приходится 18 килограммов этого продукта в год, то в России - пока только 7 килограммов.
"В прошлом году отечественных сыров (и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра - ред.) выпустили уже почти 1 миллион тонн. Это одно из самых перспективных направлений для инвесторов в агросектор. Ведь если в Европе приходится примерно 18 килограммов сыра на потребителя, то у нас пока около 7 килограммов", - сказал он во время осмотра выставки" Золотая осень".
Как отметил Мишустин, есть возможности для роста и на внутреннем рынке, и в экспортном направлении.
Рис в кастрюле - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Россия ожидает хороший урожай риса, заявил Мишустин
Вчера, 14:14
 
ЭкономикаРоссияЕвропаМихаил Мишустин
 
 
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