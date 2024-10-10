https://ria.ru/20241010/minoborony-1977433773.html

В Минобороны рассказали о новой системе подтверждения статуса участника СВО

В Минобороны рассказали о новой системе подтверждения статуса участника СВО - РИА Новости, 10.10.2024

В Минобороны рассказали о новой системе подтверждения статуса участника СВО

Информационная система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО с 1 ноября начнет действовать на базе Военно-социального центра министерства... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:38

2024-10-10T16:38

2024-10-10T16:38

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Информационная система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО с 1 ноября начнет действовать на базе Военно-социального центра министерства обороны России, сообщили в Минобороны РФ. "В Минобороны России информационная система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО с 1 ноября начнет действовать на базе Военно-социального центра Минобороны России. Нововведение значительно упрощает порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Российские граждане в дополнение к существующему механизму смогут получить справку о подтверждении статуса участника специальной военной операции в электронном виде через портал Госуслуги или лично в любом МФЦ, уточнили в ведомстве. Изменения внесены по инициативе министра обороны РФ Андрея Белоусова по обеспечению "бесшовного" предоставления мер социальной поддержки военнослужащим. Порядок бездокументационного подтверждения участия гражданина в специальной военной операции в онлайн формате утвержден правительством Российской Федерации. Нововведение вступит в силу с 1 ноября 2024 года. Также вводится единый документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции.

https://ria.ru/20240924/svo-1974405452.html

https://ria.ru/20240322/vyplata-1935035725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, андрей белоусов, безопасность