https://ria.ru/20241010/minoborony-1977433773.html
В Минобороны рассказали о новой системе подтверждения статуса участника СВО
В Минобороны рассказали о новой системе подтверждения статуса участника СВО - РИА Новости, 10.10.2024
В Минобороны рассказали о новой системе подтверждения статуса участника СВО
Информационная система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО с 1 ноября начнет действовать на базе Военно-социального центра министерства... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:38
2024-10-10T16:38
2024-10-10T16:38
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Информационная система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО с 1 ноября начнет действовать на базе Военно-социального центра министерства обороны России, сообщили в Минобороны РФ. "В Минобороны России информационная система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО с 1 ноября начнет действовать на базе Военно-социального центра Минобороны России. Нововведение значительно упрощает порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Российские граждане в дополнение к существующему механизму смогут получить справку о подтверждении статуса участника специальной военной операции в электронном виде через портал Госуслуги или лично в любом МФЦ, уточнили в ведомстве. Изменения внесены по инициативе министра обороны РФ Андрея Белоусова по обеспечению "бесшовного" предоставления мер социальной поддержки военнослужащим. Порядок бездокументационного подтверждения участия гражданина в специальной военной операции в онлайн формате утвержден правительством Российской Федерации. Нововведение вступит в силу с 1 ноября 2024 года. Также вводится единый документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции.
https://ria.ru/20240924/svo-1974405452.html
https://ria.ru/20240322/vyplata-1935035725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Безопасность
В Минобороны рассказали о новой системе подтверждения статуса участника СВО
Подтверждение статуса участника СВО заработает на базе Военно-социального центра
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Информационная система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО с 1 ноября начнет действовать на базе Военно-социального центра министерства обороны России, сообщили в Минобороны РФ.
"В Минобороны России информационная система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО с 1 ноября начнет действовать на базе Военно-социального центра Минобороны России. Нововведение значительно упрощает порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Российские граждане в дополнение к существующему механизму смогут получить справку о подтверждении статуса участника специальной военной операции в электронном виде через портал Госуслуги или лично в любом МФЦ, уточнили в ведомстве.
Изменения внесены по инициативе министра обороны РФ Андрея Белоусова
по обеспечению "бесшовного" предоставления мер социальной поддержки военнослужащим.
Порядок бездокументационного подтверждения участия гражданина в специальной военной операции в онлайн формате утвержден правительством Российской Федерации. Нововведение вступит в силу с 1 ноября 2024 года. Также вводится единый документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции.