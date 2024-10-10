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Средства ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской и Курской областями
Средства ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 10.10.2024
Средства ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской и Курской областями
Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:01
2024-10-10T12:01
2024-10-10T12:04
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белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."С 08.40 до 11.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, безопасность, курская область
Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
Средства ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской и Курской областями
ПВО уничтожила пять беспилотников над Белгородской и Курской областями