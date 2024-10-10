https://ria.ru/20241010/minoborony-1977358515.html

Средства ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской и Курской областями

Средства ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 10.10.2024

Средства ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской и Курской областями

Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:01

2024-10-10T12:01

2024-10-10T12:04

россия

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."С 08.40 до 11.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241010/adygeya-1977333619.html

россия

белгородская область

курская область

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россия, белгородская область, безопасность, курская область