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Силы ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:55 10.10.2024 (обновлено: 08:03 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/minoborony-1977323479.html
Силы ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России
Силы ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России - РИА Новости, 10.10.2024
Силы ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России
Российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника над семью регионами России и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:55
2024-10-10T08:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
азовское море
краснодарский край
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника над семью регионами России и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 – над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20241009/vsu-1977229418.html
россия
курская область
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безопасность, россия, курская область, азовское море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Азовское море, Краснодарский край
Силы ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России

Минобороны: силы ПВО сбили 92 БПЛА самолетного типа над семью регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника над семью регионами России и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 – над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьАзовское мореКраснодарский край
 
 
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