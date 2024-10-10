https://ria.ru/20241010/minoborony-1977323479.html

Силы ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России

Силы ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России - РИА Новости, 10.10.2024

Силы ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России

Российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника над семью регионами России и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T07:55

2024-10-10T07:55

2024-10-10T08:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

азовское море

краснодарский край

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника над семью регионами России и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 – над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.

https://ria.ru/20241009/vsu-1977229418.html

россия

курская область

азовское море

краснодарский край

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безопасность, россия, курская область, азовское море, краснодарский край