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МИА "Россия сегодня" соберет экспертов на Медиафоруме стран СНГ - РИА Новости, 10.10.2024
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14:00 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/mediaforum-1975930112.html
МИА "Россия сегодня" соберет экспертов на Медиафоруме стран СНГ
МИА "Россия сегодня" соберет экспертов на Медиафоруме стран СНГ - РИА Новости, 10.10.2024
МИА "Россия сегодня" соберет экспертов на Медиафоруме стран СНГ
Представители СМИ и международных аналитических центров, руководители профильных министерств стран Содружества и международных организаций, а также другие... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:00
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новости агентства
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Представители СМИ и международных аналитических центров, руководители профильных министерств стран Содружества и международных организаций, а также другие эксперты обсудят актуальные вопросы отрасли на III Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", сообщает МИА "Россия сегодня".Мероприятия пройдет 7 ноября 2024 года в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня". Аккредитация уже открылась на официальном сайте форума. Для онлайн-участников будет организована трансляция.Главной темой III Медиафорума станет трансформация современных медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта. Этой теме будет посвящено Пленарное заседание. На тематических сессиях планируется обсудить будущее медиа СНГ в эпоху искусственного интеллекта, тренды медиа и борьбу форматов, фактчекинг и верификацию контента, единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты.Организатор – Международная Медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости агентства, москва, снг, миа "россия сегодня"
Новости агентства, Москва, СНГ, МИА "Россия сегодня"

МИА "Россия сегодня" соберет экспертов на Медиафоруме стран СНГ

© РИА Новости / Виталий БелоусовII Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"
II Медиафорум стран СНГ Развитие медиа в меняющемся мире - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
II Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Представители СМИ и международных аналитических центров, руководители профильных министерств стран Содружества и международных организаций, а также другие эксперты обсудят актуальные вопросы отрасли на III Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", сообщает МИА "Россия сегодня".
Мероприятия пройдет 7 ноября 2024 года в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня". Аккредитация уже открылась на официальном сайте форума. Для онлайн-участников будет организована трансляция.
Главной темой III Медиафорума станет трансформация современных медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта. Этой теме будет посвящено Пленарное заседание. На тематических сессиях планируется обсудить будущее медиа СНГ в эпоху искусственного интеллекта, тренды медиа и борьбу форматов, фактчекинг и верификацию контента, единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты.
Организатор – Международная Медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Видеомост Глобальное большинство в XXI веке: противодействие санкциям и поиски альтернативы доллару - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Россия сегодня" провела видеомост о валюте БРИКС, долларе и санкциях
12 сентября, 16:44
 
Новости агентстваМоскваСНГМИА "Россия сегодня"
 
 
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