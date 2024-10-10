https://ria.ru/20241010/mediaforum-1975930112.html

МИА "Россия сегодня" соберет экспертов на Медиафоруме стран СНГ

МИА "Россия сегодня" соберет экспертов на Медиафоруме стран СНГ - РИА Новости, 10.10.2024

МИА "Россия сегодня" соберет экспертов на Медиафоруме стран СНГ

Представители СМИ и международных аналитических центров, руководители профильных министерств стран Содружества и международных организаций, а также другие... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:00

2024-10-10T14:00

2024-10-10T14:00

новости агентства

москва

снг

миа "россия сегодня"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907147761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2f9d7ecf7e88de8a3c88a6f5498b18d.jpg

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Представители СМИ и международных аналитических центров, руководители профильных министерств стран Содружества и международных организаций, а также другие эксперты обсудят актуальные вопросы отрасли на III Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", сообщает МИА "Россия сегодня".Мероприятия пройдет 7 ноября 2024 года в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня". Аккредитация уже открылась на официальном сайте форума. Для онлайн-участников будет организована трансляция.Главной темой III Медиафорума станет трансформация современных медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта. Этой теме будет посвящено Пленарное заседание. На тематических сессиях планируется обсудить будущее медиа СНГ в эпоху искусственного интеллекта, тренды медиа и борьбу форматов, фактчекинг и верификацию контента, единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты.Организатор – Международная Медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

https://ria.ru/20240912/videomost-1972331790.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, москва, снг, миа "россия сегодня"