https://ria.ru/20241010/malka-1977317849.html
Расчет САУ "Малка" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении
Расчет САУ "Малка" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении - РИА Новости, 10.10.2024
Расчет САУ "Малка" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении
Расчёт САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил артиллерийское орудие и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:20
2024-10-10T05:20
2024-10-10T05:20
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Расчёт САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил артиллерийское орудие и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорный пункт и артиллерийское орудие ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что разведывательный беспилотник вскрыл позицию артиллерийской установки противника. Данные о её местонахождении были переданы военнослужащим расчета, которые в ходе контрбатарейной борьбы точным попаданием успешно уничтожили цель. Нанесение удара по опорному пункту противника, расположенному в лесополосе, было скорректировано с помощью расчета беспилотника "Орлан-30".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет САУ "Малка" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении
Расчет САУ 2С7М "Малка" уничтожил артиллерийское орудие и опорный пункт ВСУ
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Расчёт САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил артиллерийское орудие и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорный пункт и артиллерийское орудие ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)" - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что разведывательный беспилотник вскрыл позицию артиллерийской установки противника. Данные о её местонахождении были переданы военнослужащим расчета, которые в ходе контрбатарейной борьбы точным попаданием успешно уничтожили цель. Нанесение удара по опорному пункту противника, расположенному в лесополосе, было скорректировано с помощью расчета беспилотника "Орлан-30".